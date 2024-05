Verena Pausder im Podcast - direkt vom 4Gamechanger Festival

Wenn Frauen in Unternehmen mit „am Tisch“ sitzen, sind diese Firmen erfolgreicher. Das ist vielfach in Studien bewiesen, dennoch sieht die Realität anders aus. Die Vorstandsvorsitzende des deutschen Startup Verbandes, Verena Pausder, erklärt in dieser Episode, woran es liegt. Unter anderem an der Vereinbarkeitsfrage, besonders wenn es um Startups geht. Wir haben mitten im 4Gamechanger-Festival in der Wiener Marx Halle in einem sehr hübschen Glas-Studio neben dem Mainstage über Wirtschaft, Frauen und auch Fußball gesprochen.