Die Comedienne Julia Brandner polarisiert. Manche bezeichnen sie sogar als „Männerhasserin“ und tatsächlich sind viele ihrer Witze oft sehr generell an toxische, heterosexuelle männliche, weiße Menschen gerichtet. Das mag an manchen Stellen verstören oder aber den Blick fokussieren. Denn wer ihre Karriere verfolgt, weiß, dass die heute 28-Jährige sich schon vor vielen Jahren mit der unterschiedlichen Bewertung von Frauen und Männern beschäftigt hat, in dem sie etwa Klischees verdrehte. Das fanden viele noch richtig witzig. Als sie dann aber beschloss, sich sterilisieren zu lassen, stieg die Ablehnung gegen sie. Wie könne das eine junge, gesunde, weiße Frau machen? Ganz so, als müssten Frauen Kinder gebären, weil sie es eben können. Sie hat sich jetzt aber doch sterilisieren lassen und wird dafür immer noch angefeindet. Beim Podcastfestival der Kleinen Zeitung 2024 hat sie im Grazer Schauspielhaus ein kurzes Stand-Up gehalten und danach über ihre Entscheidung gesprochen, ein kinder-freies Leben zu leben.

