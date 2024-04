Ab 14.30 Uhr lautete das Motto im Grazer Schauspielhaus am Samstag „Ohren spitzen“. Denn zum zweiten Mal nach 2023 begeisterten die Stars der heimischen Podcast-Szene in der Landeshauptstadt das Publikum – und das gleich auf zwei Bühnen. Ein Highlight jagte dabei das nächste. Den Beginn auf der Main Stage machten die beiden Schauspieler Simon Schwarz und Manuel Rubey mit ihrem humoristischen Podcast „Schwarz & Rubey“.

Barbara Haas hatte in ihrem Frauenpodcast „fair & female“ die Stand-up-Commedienne und Autorin Julia Brandner zu Gast und sprach mit ihr über das Thema Kinder bekommen – oder eben nicht.

Sportlich wurde es bei Maximilian Ratzenböck in „Abgestaubt – der Fußballpodcast der Kleinen Zeitung“. Zu Gast war Ex-Profi Michael Liendl, der im vergangenen Sommer seine sehr erfolgreiche Karriere beendet hatte. In „WTF, America?“ diskutierten die beiden Kleine-Zeitung-Redakteure Julian Melichar und Tobias Kurakin einmal mehr darüber, was bei den kommenden US-Wahlen zu erwarten ist.

Tobias Kurakin und Julian Melichar mit ihrem Politik-Podcast „WTF, America?“ © KLZ / Thomas Cik

Der US-Politik-Podcast der Kleinen Zeitung

Bei „Lunch Break Stories“ gab es beim Power-Trio Julia Oswald, Julia Schadinger und Kathrin Schwarzl etwas über die Businesswelt der Frauen zu erfahren.

Julia Oswald, Julia Schadinger und Kathrin Schwarzl mit „Lunch Break Stories“ © KLZ / Thomas Cik

In die Welt der globalen Wirtschaftsentwicklungen konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Eva Weissenberger, WKÖ-Kommunikations- und Marketingchefin, und ihrem Podcast „LOOKAUT Außenwirtschaft“ eintauchen. Kleine-Zeitung-Gesundheitsredakteurin Sonja Krause hatte währenddessen auf der Main Stage Fritz Treiber zu Gast, der mit ihr in „Ist das gesund? – Der Medizinpodcast der Kleinen Zeitung“ über Ernährungsmythen plauderte.

Der Abschluss auf der Second Stage gebührt Kabarretist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung mit ihrem Satire-Podcast „Maurer & Cik“. Auf der Main Stage freuen sich die Gäste über „The Wurst Guide to Living in Austria“ von Jacob Moss (Journalist und Werber) und Gabriel Schaffler (Radiomacher und Kulturjournalist). Das Besondere bei diesem Duo: Der eine spricht im Podcast Englisch, der andere Deutsch.

Der Satire-Podcast der Kleinen Zeitung

Insgesamt werden 20 Podcasterinnen und Podcaster auf zwei Bühnen unterhalten, inspirieren und den hunderten Besuchern eine gute Zeit schenken. Sollte jemand das Kleine Zeitung Podcast Festival in Graz verpasst haben, ist das kein Problem. Noch 2024 ist eine weitere Ausgabe in Wien geplant (Datum wird noch bekannt gegeben). Mit weiteren Festivals in Klagenfurt und Graz im kommenden Jahr darf ebenfalls gerechnet werden.