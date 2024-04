Klaut die KI meinen Job, während ich mir nur kurz einen Kaffee hole? Diese Befürchtung geistert durch viele Köpfe, seit mit dem Programm ChatGPT die Macht der künstlichen Intelligenz für viele Userinnen und User so sehr greifbar geworden ist. ChatGPT sagt übrigens auf die Frage, in welchen Bereichen KI am schnellsten derzeit wächst, dieses: „Die am schnellsten wachsenden Anwendungen von Künstlicher Intelligenz sind derzeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzwesen, Einzelhandel, Automobilindustrie und Cybersicherheit zu beobachten.“ Die Autorin Lena Marie Glaser hat sich mit dieser Antwort aber nicht zufriedengegeben, sondern mit ihrem Buch „Künstliche Konkurrenz“ versucht, nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen zu ergründen. Und die gibt es. Aber vielen Jobs wird es dennoch an den Kragen gehen, sogar solchen, die bis vor kurzem noch als „Zukunft“ gesehen wurden, wie etwa Programmierern, denn seit Kurzem gibt es auch den ersten KI-Softwareentwickler. Wo aber die Chancen liegen und dass es vielleicht mehr Bereiche gibt, die immer Menschen besser können werden, das erzählt sie im fair&female Podcast.

