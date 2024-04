ChatGPT ist nicht mehr wegzudenken. Seit 2022 gibt es das künstliche Intelligenz-Programm. Die Karl-Franzens-Universität in Graz wird in Zukunft mehr mit ChatGPT arbeiten. Der Chat-Bot namens UniGPT soll ab April für alle Angestellten verfügbar sein. In Zukunft sollen auch Studierende einen Zugang zu UniGPT bekommen.

ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt um menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu antworten. Diese künstliche Intelligenz hat eine riesige Menge an Texten gespeichert und versucht, aus diesen Antworten und Informationen zu entwickeln.

Daten werden nicht weitergegeben

Es werden keine Daten weitergegeben. In Zukunft wird eine KI-Grundausbildung folgen. In dieser sollen unterschiedliche technische und rechtliche Bereiche erlernt werden. Studierende aus allen Bachelor-Studiengängen haben die Möglichkeit die KI-Grundausbildung zu machen.