Mahlzeit! Österreichs Bundesheer kauft neue Transportmaschinen. Vier C-390 "Millenium" des brasilianischen Flugzeugbauers Emraer sollen die in die Jahre gekommene C-130 "Hercules" ersetzen. Möglich macht dies eine Kooperation mit den Niederlanden. Rund 600 Millionen Euro soll die Anschaffung kosten.

Kärnten: Streit um Kleidervorschrift in Schule eskalierte

Ein unpassender Kommentar einer Mutter sorgte dafür, dass eine Zwölfjährige der privaten Mittelschule in St. Ursula verwiesen wurde. Sie bezeichnete die Kleidervorschrift in einer Eltern-Lehrer-Chatgruppe als "faschistoid". Die Entscheidung sorgt für Aufregung. Die Bildungsdirektion fordert die Schule nun zum Einlenken auf. (Kleine Zeitung PLUS)

Dieser Privatschule wurde die Zwölfjährige verwiesen. © Daniel Raunig (Archivfoto)

Heutige Empfehlungen:

Sturm/GAK: Nächster Rückschlag bei Stadiondebatte

Die Option GAK-Stadion in Weinzödl wurde bereits gestrichen. Nun scheint sich auch die Hoffnung auf eine mögliche neue Heimstätte der Rotjacken in Eggenberg zerschlagen zu haben. Doch noch gibt man im Rathaus nicht auf. (Kleine Zeitung PLUS)

Koralmbahn: So profitieren Steiermark und Kärnten

Heute tagen die beiden Landesregierungen erstmals gemeinsam. Ein wichtiger Diskussionspunkt ist die Koralmbahn. Durch enge Verschränkungen der beiden Bundesländer sollen alle Regionen so gut wie möglich davon profitieren. Darum geht es genau. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Konflikt in Berg-Karabach: Viele Tote und Tausende evakuiert

Die groß angelegte aserbaidschanische Militäroffensive in der spannungsgeladenen Kaukasusregion forderte gleich am ersten Tag viele Opfer. Mehr als 7.000 Personen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, über 24 Menschen sollen bereits gestorben sein. Heute Vormittag wurde allerdings eine Waffenruhe vereinbart.

Bau, Handel und Gastro sind am stärksten von Pleiten betroffen

Laut Hochrechnung des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Steiermark um 26 Prozent und in Kärnten um 40 Prozent gestiegen.

Das sind die Gründe in der Steiermark.

Das sind die Gründe in Kärnten.

Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer

Rund 100 Einsatzkräfte mussten heute in der Nacht ausrücken, weil in der Klavierfabrik Bösendorfer ein Brand ausgebrochen war. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Das Produktionsgebäude konnte geschützt werden.

Die Flammen wüteten rund drei Stunden. © Presseteam FF Wr. Neustadt

Ambros-Hit inspirierte Joesi Prokopetz für neuen Roman

"Da Hofa" von Wolfgang Ambros ist nicht nur ein großer Austrop-Hit, sondern jetzt auch die Vorlage für den Roman "Hofer" von Joesi Prokopetz. Er sei "Kriminalgeschichte und Sittenbild" des damaligen Jahrzehnts. Lesen Sie hier, worum es im Roman genau geht.

Frei für Mateschitz: Victoria Swarovski offenbar geschieden

Medienberichten zufolge ist die Scheidung der TV-Moderatorin und des Unternehmers Werner Mürz seit letzter Woche durch. Seit Februar hat das Ehepaar bereits in Trennung gelebt. Damit ist der Weg für die Romanze zwischen Swarovski und Mark Mateschitz nun frei.

Victoria Swarovski und Werner Mürz ließen sich offenbar nach sechs Jahren Ehe scheiden. © IMAGO/Future Image (Steffi Adam via www.imago-images.de)

Meine Empfehlung: Keine Scham bei Demenzerkrankung

Immer mehr Menschen in Österreich leiden an Demenz. Heute sind es bereits 130.000, bis 2050 soll sich diese Anzahl verdoppeln. Darum ist es wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen - wie heute und morgen beim "Langen Tag der Demenz". Meine Kollegin Sonja Krause hat sich näher mit der Krankheit beschäftigt und erklärt, warum eine Demenzerkrankung kein Grund für Scham ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen