Mahlzeit! Das Thema Sucht wird seltener mit älteren Personen in Verbindung gebracht. Laut aktuellen Studien ist die Pensionierung ein Ereignis, das eine Suchtproblematik auslösen kann. Ein Großteil der Erkrankten greift zu Alkohol und Medikamenten. Auf welche Symptome Angehörige achten sollten und wieso ein Glas Alkohol für ältere Menschen schädlicher ist als für Junge. Meine Kollegin Martina Marx hat nachgefragt.

+++ Update: Überschwemmungen in Griechenland: Frischvermähltes Paar aus Graz vermisst



Heutige Empfehlungen:

Reaktionen auf Teichtmeister: "Da läuten alle Alarmglocken"

Das Urteil gegen Florian Teichmeister hat Prinzipien der Rechtsordnung in den Fokus gerückt. Rupert Wolff, Rechtsanwalt und Ehrenpräsident der Rechtsanwaltskammer, über Öffentlichkeit im Strafverfahren und Generalprävention. (Kleine Zeitung PLUS)

Afrika: Kontinent der zerplatzten Träume

Nach einem Jahrzehnt mit vielen Erfolgsgeschichten versinkt Afrika wieder in Gewalt. Die Ursachen sind vielschichtig, doch es gibt auch Gemeinsamkeiten.

Diese Berufe finden Österreichs Singles am attraktivsten

ElitePartner hat unter über 1000 Singles in Österreich eine Studie durchführen lassen, in welcher analysiert wurde, welche Berufsgruppen bei ihnen als besonders attraktiv angesehen werden - und welche so gar nicht.

Zahlreiche türkise Promis bei Premiere von "Kurz - Der Film"

Neben dem Altkanzler selbst schritten u.a. auch die Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger zur offiziellen Erstaufführung von "Kurz - Der Film". Kurz wies Mutmaßungen, der Film könnte sein Polit-Comeback einläuten, klar zurück.



Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Es wäre wichtig, zu zeigen, dass wir die Opferthese überwunden haben"

Das Video der jungen Freiheitlichen rückt einen "vulnerablen" Ort in den Fokus: den Altan. Nun gibt es Führungen zum "Hitler-Balkon" auf der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz. (Kleine Zeitung PLUS)

Serienmörder vergrub mehr als zehn Tote in seiner Küche

Der Verdächtige lernte seine Opfer in Bars kennen und lockte sie in sein Mietshaus am Rande der Hauptstadt Kigali, anschließend soll er sie erwürgt und in seiner Küche verscharrt haben.

Fiasko mit Schul-Tablets führt zu Millionen-Konkurs

Klagenfurter Handelsunternehmen Onda stürzte nach einem Rechtsstreit mit A1 in den finanziellen Ruin. Jetzt musste der Betrieb, umbenannt in M.M.55, Konkurs anmelden und schließt für immer.

Highlights im Video: Carlos Alcaraz lässt Alexander Zverev keine Chance

Alexander Zverev hat das Halbfinale bei den US Open mit einer deutlichen Niederlage gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verpasst. Medwedew besiegte Rublew in drei Sätzen. Hier kommen Sie zum Video.

Alexander Zverev (links) hatte gegen Carlos Alcaraz keine Chance © APA/AFP/COREY SIPKIN

Wo die meisten Passagiere mit Privatjets hingeflogen sind

Wo sind die meisten privaten Passagiere in Maschinen mit österreichischem Kennzeichen hingeflogen? Greenpeace hat ausgewertet und ein Ort in Frankreich hat die Nase weit vorne.

Notoperation: Ärzte retteten ungeborenes Baby von Kourtney Kardashian

"Das Krankenhaus mit meinem kleinen Buben in meinem Bauch sicher zu verlassen, war der wahrste Segen", schrieb Kourtney Kardashian auf Instagram. Sie erwartet das erste gemeinsame Kind mit Ehemann Travis Barker. Mehr dazu hier.

Leseempfehlung: Immer mehr junge Menschen haben Krebs

Die Zahl der unter 50-Jährigen mit einer Krebsdiagnose ist in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit um knapp 80 Prozent gestiegen. Je entwickelter ein Land ist, desto höher ist die Krebsrate bei den unter 50-Jährigen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen