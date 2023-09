Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte am Mittwochvormittag die Polizei im Raum Judenburg und Knittelfeld. In der Judenburger Burggasse beobachtet gegen 9 Uhr früh ein Passant einen Mann, der zu Fuß mit einer geknickten Schrotflinte unterwegs ist. Er spricht ihn nicht direkt an, sondern geht an ihm vorüber und verständigt via Notruf die Polizei. Dann sieht der Mann noch, wie der Schrotflinten-Träger in ein Auto einsteigt und merkt sich das Kennzeichen.