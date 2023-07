Die angekündigten Unwetter haben am Dienstagnachmittag Schäden in mehreren Bundesländern hinterlassen. Es kam zu Straßensperren, gekappten Stromleitungen sowie Unterbrechungen des Bahnverkehrs. Betroffen waren unter anderem Kärnten, die Steiermark und Tirol. Dort verzögerte sich der auch der Weg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den Bregenzer Festspielen aufgrund einer Bahnsperre. Er saß bei Roppen im Bezirk Imst in einem ÖBB-Railjet fest.

Van der Bellen rechnet mit populistischer Rhetorik ab

Der Bundespräsident warnt vor einer Sprache der Ausgrenzung. "Gerede von 'wir' und 'die anderen'" würde keine Probleme beseitigen, warnt Van der Bellen. Die Politik solle lieber um die besten Lösungen kämpfen. Lesen Sie hier.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet die 77. Bregenzer Festspiele © (c) APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Inflation sinkt auf 8 Prozent, doch Teuerung in Österreich bleibt hoch

Die Inflationsrate für Juni 2023 lag laut Statistik Austria bei 8,0 Prozent - die Teuerungsrate in Österreich bleibt damit auf sehr hohem Niveau. Mehr dazu hier.

Trendumkehr am Immobilienmarkt, aber noch "keine starken Preisreaktionen"

Die Zahl der angebotenen Wohnungen sowie die Angebotspreise steigen. Nun kommt es zu einer Trendumkehr und einem Nachfrageschock wegen schwierigerer Finanzierung. Lesen Sie hier.

Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge unter Beschuss

Auch in der Hauptstadt Kiew wurde einen Angriff Russlands abgewehrt. Mehr dazu hier.

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ©

Betrüger brachen in Partei-Hauptquartier ein und wollten Wahlergebnis fälschen

Als Donald Trump 2020 die Wahl verlor, versuchten seine Anhänger, das Ergebnis zu fälschen. 16 mutmaßliche Betrüger müssen sich nun vor Gericht in Michigan verantworten. Lesen Sie hier.

Italiens Kartellamt ermittelt gegen zu teure Kolosseum-Tickets

Die überhöhten Eintrittspreise für das Kolosseum in Rom lösten zahlreiche Beschwerden aus. Das Kartellamt in Italien ermittelt jetzt gegen Reiseveranstalter. Mehr dazu hier.

Der KAC verpflichtet den Slownen Jan Muršak

Die Rotjacken verstärken sich mit dem slowenischen Stürmer Jan Muršak, der für zwei Jahre unterschreibt. Mehr dazu hier.

Glory Night mit Bruce Springsteen in Wien

Bruce Springsteen spielte Dienstagabend ein fast dreistündiges Konzert im Happel-Stadion in Wien. Zur Kritik geht's hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Bruce Springsteen bei seinem Auftritt in Wien © APA/Hans Klaus Techt

Heftige Unwetter haben gerade wieder Hochsaison. Was Sie bei Schäden durch herabfallende Gebäudeteile oder Äste wissen sollten, lesen Sie hier.



Sturm brachte heuer in Kärnten schon 35 Millionen Euro Schaden © Sinisa Pismestrovic

