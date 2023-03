Mahlzeit! Klimaaktivisten waren heute wieder in ganz Österreich aktiv. Neben Graz und Innsbruck wurde auch in Villach eine Straße durch Festkleben blockiert Im sich rasch stauenden Frühverkehr eskalierte die Situation schließlich. Eine Gruppe der "Fridays For Future"-Bewegung protestierte in Wien vor dem Kanzleramt und übte Kritik an der jüngsten Rede von Karl Nehammer (ÖVP): "Hören Sie auf die Wissenschaft und machen Sie endlich Ihren Job!" Um 14 Uhr wird heute der zusammenfassende Teil des Weltklimaberichts veröffentlicht.

Chaos in der Formel 1: Fernando Alonso erhielt dritten Platz nach Protest zurück

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien siegte Sergio Perez von der Pole-Position aus. Der Mexikaner gewann vor Teamkollege Max Verstappen und Fernando Alonso. Für den Spanier war es aber ein langer Abend. Mehr dazu.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Frau mit HIV klagt wegen Diskriminierung bei Zahnärztin

Einer HIV-positiven Frau sind in Wien erstinstanzlich 1.500 Euro Schadenersatz wegen Diskriminierung zugesprochen worden, weil eine Zahnärztin sie zunächst nicht und dann erst am Ende des Tages behandeln wollte. Mehr dazu.

Rapid-Fans versuchten, Bengalo in vollbesetzte U-Bahn zu werfen

Ein Böller-Wurf inklusive verletztem Ordner während der Partie, der Versuch, ein brennendes bengalisches Feuer nach dem Spiel in eine vollbesetzte U-Bahn zu werfen: Die "Fans" zeichneten sich rund um das Wiener Derby nicht unbedingt aus. Mehr dazu.

Spiegeltrick-Bande: Gauner haben schon jetzt Adria-Urlauber im Visier

Die sogenannte Spiegeltrick-Bande treibt schon jetzt wieder ihr Unwesen, in dieser Woche etwa in Bibione. Die Betrüger haben vor allem österreichische und deutsche Urlauber im Visier. Mehr dazu.

Xi bei Putin: Was bedeutet das Treffen für die Ukraine und den Westen?

Moskaus Medien feiern die dreitägige Visite des chinesischen Präsidenten Xi Jinping schon vorweg. "Es ist ein 'Staatsbesuch', nicht einfach ein Besuch", jubelt die Massenzeitung "Moskowskij Komsomoljez". Eine Sensation, denn China habe gezeigt, auf welcher Seite es stehe. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Ringen um Credit Suisse hat ein Ende: Rivale UBS kauft, der Staat zahlt

Die UBS zahlt drei Milliarden Franken für die Übernahme, die Schweizerische Nationalbank unterstützt die Fusion mit Liquiditätshilfen in Höhe von 101 Milliarden Euro. Banken-Expertin Rosen in der ZiB2 am Sonntag: Bankenrettungen seien unpopulär - aber dringend notwendig. Mehr dazu.

Erste Geheimnisse des neuen Asterix-Abenteuers gelüftet

Das 40. Asterix-Album heißt "Die weiße Iris": Über das am 26. Oktober erscheinende Album sind noch einige andere Fakten bekannt: Es wird mit einer Auflage von fünf Millionen Alben erscheinen. Mehr dazu.

Warum Paranüsse mit Vorsicht zu genießen sind

Sie werden gern als gesunde Knabberei empfohlen: Paranüsse aus dem südamerikanischen Regenwald sind aber nicht nur radioaktiv belastet. Von 21 getesteten Produkten fallen im Test der Zeitschrift Ökotest 13 durch. Mehr dazu.

Kleine Kinderzeitung: Flossie ist die älteste Katze der Welt

Samtpfote Flossie aus Großbritannien ist fast 27 Jahre alt. Ein neuer Weltrekord! Mehr über den gemütlichen Kater.

Flossie ist alt, aber noch ganz fit © Cats Protection / Guinness World Records

Meine Empfehlung: Warum sind Menschen mit Downsyndrom eigentlich glücklich, Evelyne Faye?

Downsyndrom ist schlimm. Oder aber auch nicht. Evelyne Faye erzählt in ihrem Film "Lass mich fliegen" von der Kraft des Anders seins. Und spricht im fair&female-Podcast mit meiner Kollegin Barbara Haas auch über Emma Lou, ihrer Tochter, die auch Trisomie 21 hat.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

