Bestehende Handyverträge werden mit April für viele Kundinnen und Kunden teurer. Drei und A1 haben Preisanhebungen der Gebühren bereits bestätigt. Hier geht es zu den Details.

Gewaltverbrechen in Raaba: 30-Jähriger erinnert sich und gesteht

Eine 33-jährige Frau wurde getötet. Ihr Lebensgefährte kann sich nun doch erinnern. Gegen den Mann gab es im September auch schon eine Wegweisung.

Rendi-Wagner eröffnet Klubtagung der Wiener SPÖ

Der Rathausklub der Wiener SPÖ trifft sich im burgenländischen St. Martin. Zur Eröffnung spricht Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ebenso wie der burgenländische SP-Klubobmann Robert Hergovich. Mehr Details hier.

Mädchen unter Tatverdacht

Luise F. (12) aus Freudenberg in Deutschland, deren Leiche gefunden wurde, wurde Opfer eines Verbrechens. Nun rücken zwei Mädchen in den Mittelpunkt der Ermittlungen.

Heutige Empfehlungen:

Bauarbeiter bekommen 9,5 Prozent mehr Lohn

Im Baugewerbe ist es gleich nach dem Start der heurigen Lohnrunde zu einer Einigung gekommen. Hier geht es zu den Details.

Firma wirbt in Stellenausschreibung mit gratis Wasser

Eine niederösterreichische Firma wirbt in einem Jobinserat unter anderem mit "gratis Wasser" und sorgt damit für hochgezogene Augenbrauen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Fischer statt Van Deer: Stefan Kraft konnte Marcel Hirschers Lockruf widerstehen

Stefan Kraft hebt heute in Lillehammer in die dritte Station der Raw-Air-Serie ab. Auf den österreichischen Titelverteidiger ist hinsichtlich Erfolgsquote wie in den vergangenen Jahren nach wie vor Verlass. Mehr dazu hier.

Lady Gaga ganz ungeschminkt bei den Oscars

Es war die Verwandlung des Abends: In Abendrobe und Make-up am champagnerfarbenen Oscar-Teppich, danach ungeschminkt bei ihrer Musik-Performance. Hier geht es zu den Oscar-Storys.

Lady Gaga sang "Hold My Hand", den oscarnominierten Song aus "Top Gun: Maverick" © (c) Chris Pizzello/Invision/AP

Bei aller Liebe: Soll ich einen Ehevertrag abschließen?

Warum Sie vor der Heirat die finanziellen Fragen klären sollten und wie eine "Scheidungsfolgenvereinbarung" eine Hilfe dabei sein kann. Die häufigsten Fragen und Antworten für alle, die sich trauen, aber vorsichtig sind.

Für Yoga ist man nie zu alt

Erika Swoboda macht in Sachen Yoga keiner so schnell etwas nach. Vor mehr als 50 Jahren absolvierte sie ihre erste Yogastunde. Seitdem ist Yoga fest in ihren Alltag integriert. Lesen Sie mehr hier.

Ein Espresso, dann eine Stunde Steh- und Sitzübungen, Rück- und Vorbeugen und Drehungen: So startet die 86-jährige Erika Swoboda in den Tag © Andrea Jerkovic

Meine Empfehlung: Sind die Aussagen der Klimaaktivisten "irrational"?

Der Bundeskanzler hat den Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf den Straßen vorgeworfen, einem "Untergangsirrsinn" das Wort zu reden, der wissenschaftlich nicht gedeckt sei. Trifft das zu? Ein Faktencheck – diskutieren Sie im Forum mit. (Kleine Zeitung PLUS)



