Die Wiener SPÖ hält ab heute, Dienstagfrüh, eine zweitägigen Klubtagung im Burgenland ab. Sie findet wieder in der St. Martins Therme in Frauenkirchen statt, in der man sich zuletzt 2019 getroffen hat. Es ist die erste Tagung, die nach der Corona-Pause wieder in der traditionellen Form über die Bühne geht. Zum Auftakt stehen Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig und der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Die Eröffnungseden ab 9.55 Uhr im Livestream:

Teuerung und Klimaschutz im Mittelpunkt

Anschließend werden die Stadträtinnen und Stadträte der SPÖ zwei Tage lang die inhaltlichen Schwerpunkte für das heurige Wahljahr präsentieren. Diskutiert wird heuer unter anderem über Teuerung und Klimaschutz. Das Treffen findet traditionell im Burgenland statt, wobei jahrelang in Rust getagt wurde. Weichenstellungen wie die Errichtung der U5 oder die Einführung des Gratiskindergartens wurden dort verkündet.

Die Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der jüngsten Führungsdebatte in der SPÖ statt. Am Mittwoch tagen in Wien auch die Parteigremien der Bundespartei. Dass Parteichefin Rendi-Wagner das Thema bei der Arbeitssitzung der Wiener Roten anspricht, ist nicht ausgeschlossen. Bereits 2019 hatte sie in ihrer Rede vor einem "Daueraufstand" in den eigenen Reihen gewarnt.