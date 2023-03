Showdown in der SPÖ: Am Mittwoch wird nicht nur das Parteipräsidium, sondern auch der Parteivorstand zusammenkommen. Dieser könnte auch gleich einen Parteitag beschließen, der dann wenige Wochen später abgehalten werden könnte, um die Führungsfrage zu klären.

"Wir schaffen damit die Möglichkeit, rasch Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen", heißt es dazu aus der Bundespartei. Der Vorstand soll im Anschluss an das Präsidium stattfinden, das für 13 Uhr angesetzt ist. Ob direkt ein Parteitag eingesetzt wird, will die Partei noch nicht kommentieren. Ein außerordentlicher Parteitag kann frühestens zwei Wochen nach einem entsprechenden Antrag des Vorstands stattfinden, spätestens muss er zwei Monate danach abgehalten sein. Das heißt, er würde zwischen Ende März und Mitte Mai in Szene gehen.

Für Doskozil zu früh

Klar ist: Für Rendi-Wagners potenziellen Herausforderer Hans Peter Doskozil käme eine Kampfabstimmung zwischen Ende März und Mitte Mai zu früh: Ein Kandidaten-Bonus ließe sich knapp vor einer Wahl leichter nutzen, in einem Jahr Oppositionsarbeit ohne Möglichkeit, Reden im Parlament zu halten, könnte sich der burgenländische Landeshauptmann als Parteichef rasch abnützen. Eine andere Kandidatin oder ein anderer Kandidat für den SPÖ-Vorsitz hat sich bisher noch nicht abgezeichnet.

Überhaupt dürfte Doskozil eine Mitgliederbefragung über die Spitzenkandidatur bevorzugen. Denn obwohl die nun Burgenland-freundlicher eingestellte niederösterreichische Landespartei gleich viele Delegierte zu einem Parteitag entsenden dürfte wie die SPÖ Wien, sollte Parteichefin Rendi-Wagner bei Delegierten tendenziell besser abschneiden.