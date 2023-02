Mahlzeit! Die Nachricht, dass der Energieversorger "Wien Energie" überraschend Kreditlinien in Milliardenhöhe benötigte, sorgte im vergangenen Sommer für Aufsehen in ganz Österreich. Eine eigene Untersuchungskommission beleuchtete das Handeln des Energieunternehmens und des Wiener Rathauses. Nun will die Stadt Wien dem Unternehmen doch unter die Arme greifen, zwei Milliarden Euro sollen verhindern, dass die Stadt wieder in Erklärungsnot gerät. Zuvor war ein Schutzschirm des Bundes geplant. Wir haben alle Details für Sie zusammengefasst.

Schüsse in Polizeiinspektion Trieben: Kommandant von einem Kollegen getroffen

Bei einem Schusswechsel in der Polizeiinspektion Trieben kam heute eine Person ums Leben. Die Ermittlungen laufen, der Tatort ist großräumig abgesperrt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

GTI-Fans haben nach Aus für Treffen in Reifnitz Alternative gefunden

Deutsche Tuningfirma lädt am 13. Mai zu einem offiziellen Wörthersee-Treffen. Man wolle an der Tradition der GTI-Treffen festhalten, heißt es. Keutschacher Bürgermeister: "Wollen junge Leute nicht ausschließen."

Klimaaktivisten setzten am Montag Protest in Wien fort

Störaktionen wurden am Montag in Wien fortgesetzt. Proteste sollen in den nächsten Wochen vorrangig in den Bundesländern weitergehen und ab Mai wieder in Wien stattfinden.

Selenskyj feuert Top-Kommandanten im Donbass

In seiner Videoansprache am Sonntagabend betonte der ukrainische Präsident zudem, alle von Russland besetzten Landesteile in den Staatsverband zurückholen zu wollen - einschließlich der Krim. Zum Artikel.

Flüchtlingsdrama in Italien: "Leichen trieben überall"

Aufgrund des hohen Seegangs zerbrach am Wochenende vor der Küste Süditaliens ein Boot mit Migranten in zwei Teile. 58 Menschen kamen dabei ums Leben, Dutzende werden noch vermisst. Mehr dazu.

Warum die Stromnetzentgelte ab Mittwoch wieder kräftig sinken

Nach einer starken Erhöhung der Stromnetzentgelte im Jänner und Februar 2023 wirken kostensenkende Maßnahmen des Bundes ab 1. März und bewirken eine spürbare Reduktion der Kostenbelastung. Zur Meldung.

Ex-ÖFB-Teamstar nach tödlichem Verkehrsunfall angeklagt

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger erhoben. Lesen Sie mehr.

Warum die HPV-Impfung trotzdem für alle bis 30 empfohlen ist

Seit 1. Februar ist die HPV-Impfung für alle bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos. Laut Impfplan ist die Impfung aber bis zum 30. Lebensjahr "unbedingt empfohlen". Was es damit auf sich hat.

Weniger Fleisch: "Zwangsbeglückung funktioniert nicht"

Fleischessen ist (auch) eine Gewohnheit. Wie man mithilfe der Psychologie Anreize schaffen kann, damit mehr Menschen zu fleischlosen Alternativen greifen und mithelfen, Klima und Tiere zu schützen. Zum Interview mit Felix Hnat.

SAG-Awards: Das waren die großen Sieger des Abends

Die Preisverleihung gilt neben den Golden Globes als Wegweiser für die Oscars. Zu den großen Abräumern des Abends gehören Jennifer Coolidge und Michelle Yeoh. Zu den wichtigsten Infos.

Meine Empfehlung: Mit welchen Töpfen kann nachhaltig gekocht werden?

Energie lässt sich beim Kochen nicht nur sparen, indem der Deckel auf den Topf gegeben wird. Auch das Material, aus dem der Topf besteht, spielt eine Rolle und kann zudem auch einen Einfluss auf die Umwelt haben. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

