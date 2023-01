Mahlzeit! Mit Februar kommen Neuerungen beim "Pickerl" fürs Auto auf die Österreicherinnen und Österreicher zu. Das §57a Gutachten wird mit einem neuen Layout versehen und erhält zusätzlich einen QR-Code - hier finden Sie die Details.

"Protestwelle rollt durch das Land": ÖVP stürzt ab, FPÖ triumphiert

Die ÖVP verliert die absolute Mehrheit in ihrer Hochburg Niederösterreich – sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung muss sie nun die Macht teilen. Die Schockwellen ihrer Niederlage gehen weit über St. Pölten hinaus.

SPÖ Burgenland fordert Analyse: Wahlergebnis lässt Führungsdebatte wieder hochkochen

Nun hat die FPÖ auch in Niederösterreich die SPÖ auf Platz drei verwiesen – wie bereits in Tirol, Oberösterreich, Vorarlberg. In der Partei kocht die Führungsdebatte nun wieder hoch: Druck kommt nicht nur aus dem Burgenland.



Nach 25 Dienstjahren gekündigt: Österreich erkennt Ausbildung nicht an

Weil ihr ein sechsmonatiges Praktikum in ihrer alten Heimat Bosnien fehlt, schaut eine Murtaler Physiotherapeutin durch die Finger: Ihre Zeugnisse werden nicht nostrifiziert, vom Arbeitgeber wurde sie gekündigt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

"Der Attentäter hat uns neun Minuten unseres Lebens genommen"

Verletzt überlebt Andreas Wiesinger den Terror in Wien, zwei Kugeln streifen ihn. Was er an jenem Abend im November 2020 erleben musste, hat er jetzt mit einer Journalistin in einem Buch verarbeitet. Claire Herrmann hat mit ihm gesprochen.

So werden E-Autos nun gefördert

Privatpersonen erhalten 5000 Euro Förderung bei Kauf eines E-Autos. Plug-in-Hybride müssen nun 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können, um für eine Förderung von 2500 Euro infrage zu kommen. Änderungen und Neuerungen im Überblick.

Suche nach radioaktiver Mini-Kapsel in Australien läuft auf Hochtouren

Die nur millimetergroße Hülse war beim Transport von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman zu einem Depot nahe der Metropole Perth offenbar von einem Lastwagen gefallen. Hier geht es zum Artikel.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Lawinenunglück in Japan - Österreicher darunter?

In einem Schigebiet in Japan kam es zu einem Lawinenunglück - zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Mehr dazu hier.

Nicht nur die Anreise per Bahn muss für die Kulm-WM auf Schiene

Die Schanze ist startklar für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Dass die Anreise der Fans nicht umweltschonend per Bahn erfolgen kann, ist aber ein Manko. Auch sonst warten einige Baustellen.

Der VSV feiert den ersten Derbysieg seit fast sieben Jahren in Klagenfurt

Der VSV startete mit einem Doppelschlag ins 346. Kärntner Derby und gewann über 60 Minuten gesehen auch verdient in Klagenfurt. Am Ende wurde es noch einmal richtig heiß. Hier geht es zu den Videos und Fotos.

Djamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin

Die Visagistin hat sich gegen Lucas Cordalis und Gigi Birofio durchgesetzt. Sie erhielt die meisten Anrufe und durfte sich auf den Dschungelthron setzen. Hier geht es zu den Videos.

Philippa und Heinz-Christian Strache sind geschieden

Die Nationalratsabgeordnete hatte die Scheidung vom früheren Vizekanzler eingereicht. Nun wird sie wieder ihren Mädchennamen Philippa Beck tragen. Hier geht es zum Artikel.

"Wednesday Addams"-Schauspielerin Lisa Loring gestorben

Die Amerikanerin ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Sie erlangte mit der Rolle der "Wednesday Addams" große Bekanntheit. Hier geht es zum Artikel.



Lisa Loring bekam mit fünf Jahren die Rolle "Wednesday" in der Original-Serie "Addams Family" © imago images/Everett Collection



Michael Braungart: "Recycling ist eine Lüge"

Der deutsche Ökopionier und Erfinder des "Cradle to Cradle" -Designkonzeptes Michael Braungart über echte Kreislaufwirtschaft, unnötige "Reparierbarkeit" und eine Nachhaltigkeit, die nichts mit Verzicht zu tun hat. Hier lesen Sie mehr dazu!

