Mahlzeit! Bereits seit den frühen Morgenstunden ist Frau Holle wieder im Dienst. In weiten Teilen Österreichs hat der Schneefall abermals eingesetzt, auch in Kärnten und der Steiermark sorgt Dauerschneefall für Probleme auf den Straßen. Es haben sich bereits zahlreiche Unfälle im Frühverkehr ereignet, Lkws blieben hängen und zahlreiche Haushalten müssen ohne Strom auskommen. Zudem hat sich besonders in Kärnten die Lawinengefahr erhöht. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz.

Wir halten Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden und informieren Sie über die wichtigsten Meldungen aus Kärnten und der Steiermark.

Heutige Leseempfehlungen:

So stark wurden Unternehmen in der Pandemie systematisch überfördert

Laut einer Studie der Oesterreichischen Nationalbank verdienten die heimischen Betriebe mit Corona-Hilfen ein ordentliches Körberlgeld, viele Firmen konnten ihre Cashreserven und das Eigenkapital ausbauen. Zum Artikel.

Naht heikle Regierungsbildung? Van der Bellens diffizile zweite Amtszeit

Alexander Van der Bellen, der am Donnerstag für seine zweite Amtszeit als Bundespräsident angelobt wird, könnte 2024 eine heikle Regierungsbildung drohen. Was tun, wenn die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze auf Platz eins landet? Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

© APA/GEORG HOCHMUTH

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

So verlief die öffentliche Trauerfeier von Elvis-Tochter Lisa Marie

Bei der ergreifenden Trauerfeier in Graceland wurde auch bestätigt, dass Lisa-Maries Tochter Riley Keough (33) erst vor Kurzem Mutter einer Tochter wurde. Lesen Sie mehr.

Liensberger-Trainer Livio Magoni zieht sich zurück

Livio Magoni, der seit April 2022 die Technikspezialistin Katharina Liensberger betreut, zieht sich aus seiner Trainer-Position zurück. Mehr dazu.

Alexa, Siri & Co.: Sprachassistenten in der Krise

Als Heilsbringer gepriesen, fristen Sprachassistenten heute ein Nischendasein. Just inmitten von Abgesängen und Abbauplänen überrascht Apple jetzt mit einem neuen HomePod. Alles dazu hier.

Reality-Star Kylie Jenner gab neuen Namen ihres Sohnes bekannt

Kylie Jenner hat zwei Kinder mit Rapper Travis Scott. Lange wurde gemunkelt, wie der gemeinsame Sohn der beiden heiße. Nun gab der Reality-Star den neuen Namen bekannt. Zum Artikel.

Kylie Jenner postete erste Bilder ihres Sohnes Aire © Instagram/Kylie Jenner

Worauf man bei nachhaltigem Skigewand achten muss

Skibekleidung schützt vor Nässe und Kälte, ist allerdings oft mit der giftigen Chemikalie PFC beschichtet. Unternehmen wie Patagonia und Picture haben sich nachhaltigeren Alternativen und dem Planeten verschrieben. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Kann man auch mit Freunden Schluss machen?

Nur wenige Freundschaften halten wirklich ein Leben lang. Warum das ganz normal ist, wie man Beziehungen dieser Art beendet und weshalb der Mensch Freunde dennoch unbedingt braucht. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Kommen Sie sicher an Ihr Ziel!

Verwaltung von Push-Mitteilungen