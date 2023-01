Es ist kurz vor 7 Uhr früh. In der Betriebsküche im Klinikum Klagenfurt herrscht reger Betrieb. Falk Bauch fasst Faschiertes aus einer gigantischen Rührschüssel und formt Kugeln. Sein Kollege Björn Kindler wird daraus Patties machen. Viele Patties. Immerhin gilt es 60 Kilo Fleisch zu verarbeiten. Wenige Meter weiter stellt Martin Pirolt in einem Becken in der Größenordnung einer Badewanne Knödelmasse her. Der Schöpflöffel, mit dem die dazugehörige Sauce portioniert wird, könnte auch als Schneeschaufel durchgehen.