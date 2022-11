Mahlzeit! Nach dem Eisenbahner-Streik droht auch im Handel ein Arbeitskampf mitten in der Adventzeit. Ab 11 Uhr verhandeln heute die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer. Kommt es zu keiner Einigung, gehen die Handelsangestellten am Freitag und Samstag auf die Straße. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lebensmittelhandel: So wird im Fall eines Blackouts vorgegangen

Der Plan sieht vor, dass alle Lebensmittelgeschäfte am ersten Tag eines Blackouts geschlossen bleiben, um notwendige Vorkehrungen zu treffen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Grazer Lautsprecher-Profis gewinnen Apple-Zulieferer als Kunden

USound und Luxshare-ICT wollen die Qualität von kabellosen Kopfhörern verbessern. Hier geht es zum Artikel.

Was Klima-Kleber zu sagen haben und warum die Polizei nicht rascher durchgreift

Von 8 bis 10.15 Uhr hat die "Letzten Generation" gestern den Opernring blockiert. Graz fragt erneut, warum die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten nicht rascher von der Straße wegbekommt. Und auch, was die Bewegung eigentlich will. Diskutieren Sie in unserem Forum mit!

Britische Kultband sorgt für volle Hotels in Klagenfurt

Am 21. Juli 2023 gastiert die britische Kultband Depeche Mode in Klagenfurt. Fans sind verzweifelt: Bereits jetzt gibt es in der Landeshauptstadt kein freies Hotelzimmer mehr. Wir haben nachgefragt. (Kleine Zeitung PLUS)

WM: Politische Rivalität wird heute auf den Rasen übertragen

Im heutigen Spiel zwischen Iran und USA geht es nicht nur sportlich, sondern auch politisch heiß her. Um 16 Uhr sind die Partien Ecuador-Senegal und Niederlande-Katar an der Reihe und um 20 Uhr matchen sich Iran-USA und Wales-England.

Unser WM-Paket zur Übersicht:

Netzgebühren steigen 2023 kräftig

Die ab 1. Dezember geltende Strompreisbremse dämpft Tarifsteigerungen ab. Keinen Einfluss hat sie auf die behördlich verordneten Netzgebühren - und die sollen 2023 kräftig steigen. Das sorgt für Kritik. Alle Details zu den Erhöhungen in Kärnten und der Steiermark im Überblick. (Kleine Zeitung PLUS)

Ist die Pandemie wirklich am Ende?

Die Pandemie ist am Sprung in die nächste Phase, vielleicht sogar in die finale Phase. Wie sich die nächsten Monate gestalten werden, welche Varianten in Österreich unter Beobachtung stehen und was das alles für die Spitäler bedeutet. Hier geht es zum Artikel.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Menschen mit Behinderung fordern Abschaffung von "Licht ins Dunkel"

Eine "Andererseits"-Doku wirft ein kritisches Licht auf die ORF-Hilfskampagne. Gefordert wird die Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention statt Almosen. Mehr dazu hier.

Gute Frage: Wie viel Strom frisst der Standby-Modus wirklich?

In allen Bereichen des Wohnens ist Stromsparen das Motto der Stunde. Wie sieht es dann eigentlich mit dem Stand-by-Modus aus?

Ein Weihnachtsfilm-Adventkalender

Filme rund um das Thema Weihnachten gibt es endlos viele und jedes Jahr kommen neue auf den Markt. Eine subjektive Zusammenfassung der besten Weihnachtsfilme von Daniela Winkler.

Meine Hör-Empfehlung für Eishockey-Fans: "Als Opa bezeichnet zu werden, muss ich mich erst gewöhnen"

Sechs Monate nach dem dramatischen WM-Spiel in Tampere hat ÖEHV-Teamchef Roger Bader (58) diesen Moment im Eiskalt-Podcast von Martin Quendler nochmals beleuchtet. Der Schweizer spricht über ein paar Klischees und verrät, was ihn am Eishockey fasziniert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag

