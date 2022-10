Mahlzeit! Beschimpfungen, Drohungen oder herabwürdigende Inhalte – all das findet sich im Internet. Auf den sozialen Plattformen wie Facebook oder auch über WhatsApp können sich Nutzerinnen und Nutzern mit Freunden und Gleichgesinnten austauschen, sie können mittlerweile aber auch rechtlich für ihre Postings belangt werden. So geschehen in Kärnten:

Videos geteilt: Hunderte Klagen gegen Online-User

Ein Mann filmte einen Polizisten bei einem Einsatz auf seinem Grundstück. Die Videos tauchten in sozialen Medien auf, wurden geteilt und kommentiert. Folgen: Eine Klagsflut gegen User, die 7250 Euro und mehr zahlen sollen. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Arbeitslosigkeit auf niedrigsten Stand seit 14 Jahren gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im September weiter gesunken – 306.159 Personen sind ohne Job. Die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008 – hier geht es zu den genauen Zahlen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Hochspannung vor Nobelpreisen im Schatten des Ukraine-Kriegs

Die Vergabe der renommierten Auszeichnungen startet heute in Stockholm mit dem Preis für Medizin, der mit großer Spannung erwartete Friedensnobelpreisträger wird am Freitag in Oslo verkündet. Wir berichten!

Rennen um Brasiliens Präsidentschaft geht in die Verlängerung

Bei der Präsidentenwahl in Brasilien hat der linke Herausforderer Lula da Silva den Sieg in der ersten Runde verpasst. Mehr dazu hier.

Bundespräsidenten-Wahl: Eindeutige Umfragen für nächsten Sonntag

Obwohl die Einwohnerzahl steigt, dürfen bei der Hofburgwahl nächsten Sonntag erstmals weniger Menschen wählen als bei der letzten. Umfragen prognostizieren einen klaren Sieg im ersten Durchgang für Alexander Van der Bellen.

Sepp Straka verpasste erst im Stechen 2. Turniersieg auf PGA-Tour

Golf-Profi Sepp Straka hat seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour hauchdünn verpasst, holte aber Platz zwei wie auch schon in Memphis. Mehr dazu hier.

Atemlos im Gasteinertal: 25.000 Fans jubelten Helene Fischer zu

Helene Fischer gab nach zweieinhalb Jahren Pause wieder ein Konzert in Österreich. Ihren österreichischen Fans rief sie in Bad Hofgastein gleich zu Beginn der Show zu: "Ich hab euch so gern."

Helene Fischer trat ganz in Schwarz auf © Gasteiner Tourismus/Wolkersdorfer

Ein Blick hinter die Kulissen der imposanten Gartenanlage an der Autobahn

Jedem Autofahrer, der auf der südsteirischen A9 unterwegs ist, ist sie schon einmal ins Auge gestochen: die Hammer-Villa bei der Autobahnabfahrt Lebring. Wir haben uns die prächtige Gartenanlage aus nächster Nähe angeschaut. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Hammer-Villa thront am Fuße des Buchkogels mit ihrer eindrucksvollen Gartenanlage © Julia Haslebner

Meine Empfehlung: Warum findest du das Mittelmaß so erstrebenswert, Matze Hielscher?

Sein Podcast "Hotel Matze" hat monatlich 1,2 Millionen Hörerinnen und Hörer. Dennoch sagt Matze Hielscher, dass es erstrebenswert ist, "so mittel" zu sein. Was er damit meint und warum es okay ist, nicht alles zu verstehen, erzählt er im "fair & female"-Podcast.

