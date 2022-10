Er ist Unternehmer, Podcaster, Autor, aber in erster Linie gilt er als einer der einfühlsamsten Interviewer im deutschsprachigen Raum. 1,2 Millionen Menschen hören monatlich den Podcast von Matze Hielscher (42). Sein "Hotel Matze" ist damit wohl der erfolgreichste Interview-Podcast in deutscher Sprache. Und doch sagt er im "fair&female"-Podcast, dass er es erstrebenswert findet, "so mittel" zu sein. Ist das kokett?

Wir reden in diesem Gespräch über die Kraft des Zuhörens, über einfache Antworten, die es halt irgendwie nicht gibt und auch darüber, warum ihn vielleicht gerade seine männliche Sensibilität so erfolgreich gemacht hat. Er hat am 29. September sein neues Buch herausgebracht. Es heißt "Akademie meines Lebens", ist im Piper Verlag erschienen und da liest man spannende Dinge von "Tote Hosen Frontman" Campino, Autorin und Richterin Juli Zeh, Transformationsexpertin Maria Göpel oder Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach.