Mahlzeit! Mit dem heutigen 1. August sind zwei große Änderungen in Kraft getreten: Einerseits treten schärfere Kreditbestimmungen in Kraft, andererseits fällt heute die Quarantäne für Coronainfizierte. Wir haben die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst:

Mahnwachen für tote Ärztin

Der Tod der Ärztin, die nach monatelangem Terror durch Impfgegner Suizid beging, lässt die Emotionen hochgehen. In ihren Abschiedsbriefen prangert die Ärztin Polizei und Ärztekammer an. Letztere dementiert die Vorwürfe. Heute sind Mahnwachen in mehreren Städten, darunter Graz und Wien, geplant.

Nach Suizid von Landärztin: Man sollte den grellen Scheinwerfer nicht auf den Einzelfall richten. Der Leitartikel von Thomas Cik (Kleine Zeitung PLUS)

Psychologin zu Suizid von Ärztin: "Leitlinien sehen in so einem Fall Einweisung vor"

Getreide-Export beginnt: Erstes Schiff mit Mais verlässt Ukraine

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das mit Mais beladene Frachtschiff "Razoni" ist heute Früh in Richtung Libanon aufgebrochen.

Wird Liz Truss Großbritanniens neue "Eiserne Lady"?

Schaukampf in Brexitannia: Seit heute können in Großbritannien 180.000 Tory-Mitglieder per Briefwahl entscheiden, wer künftig Parteichef der Konservativen und Boris Johnsons Nachfolger als Premierminister sein soll. Die Details finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Großbritanniens Außenministerin Liz Truss © AP

An zwei Orten: Asiatische Tigermücke erstmals in Kärnten nachgewiesen

Die gebietsfremde Gelse wird durch den Güterverkehr eingeschleppt und kann mehr als 20 exotische Krankheiten übertragen. Die Tigermücke ist nicht die einzige fremde Stechmücke, die hier vorkommt. (Kleine Zeitung PLUS)

Isländer müssen sich auf massiven Vulkanausbruch einstellen

Ein kräftiges Erdbeben rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik war in der gesamten Region rund um die Halbinsel Reykjanes zu spüren. Ist das ein Vorbote für einen mächtigen Vulkanausbruch? Hier lesen Sie mehr Infos dazu.

87.192 Zuschauer feierten mit England einen historischen EM-Titel

Die Frauen-EM 2022 wird als Rekordturnier in die Geschichte eingehen. England holte sich den Titel im eigenen Land dank eines 2:1-Finalsieges über Deutschland.

Fernando Alonso wird Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin

Fernando Alonso wird im kommenden Jahr als Nachfolger des Deutschen Sebastian Vettel für Aston Martin in der Formel 1 fahren. Der britische Rennstall gab den Wechsel des mittlerweile 41-Jährigen bekannt. Hier lesen Sie die Informationen dazu.

Steirische Pensionistin sucht humorvollen Mann

Bei der vierten "Liebesg’schichten und Heiratssachen"-Folge in ORF 2 suchen heute Singles aus dem Burgenland, NÖ, OÖ, Salzburg, Tirol und der Steiermark einen Partner fürs Leben. Hier geht´s zum Artikel.

Lese-Empfehlung: Das Geburtstags-Interview mit Arnold Schwarzenegger

Vergangenen Samstag wurde Arnold Schwarzenegger 75 Jahre alt. Interview-Anfragen aus aller Welt hat er abgelehnt. Für unsere Korrespondentin in Hollywood machte die steirische Eiche eine Ausnahme. Hier kommen Sie zum lesenswerten Gespräch. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Montag und einen guten Start in die neue Woche.

