Mahlzeit!

Nach einer offenen Revolte gegen ihn tritt der britische Premierminister Boris Johnson laut Medienberichten noch heute als Parteichef der Konservativen zurück. Johnson wolle aber noch bis Herbst Regierungschef bleiben. Ein Regierungssprecher kündigte für heute eine Ansprache des Premiers an die Nation an. Zahlreiche Regierungsmitglieder waren zuvor zurückgetreten. Vormittag hatte auch der neu eingesetzte Finanzminister Johnson ausgerichtet: "Geh weg." Hier geht es zum Artikel.

Pflege: Angehörigenbonus wird auf Pensionisten erweitert

Heute beschließt das Parlament das Pflegepaket. Bis zuletzt wurde daran gefeilt, wichtige Details verbessert. So wird der Angehörigenbonus auf Pensionisten erweitert. Kritik gibt es trotzdem. Lesen Sie hier alles über das Gesetzespaket.

Steirische Intensivpatienten mussten nach Kärnten geflogen werden

Spitäler in Personalnot: Steirische Intensivpatienten wurden per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, es herrscht ein Pflege- und Ärztemangel. In Kärnten kommt man selbst langsam an die Kapazitätsgrenze. Die steirische Patientenanwältin spricht von Fehlern in der Vergangenheit: "Vorletzte Eskalationsstufe." Lesen Sie hier den Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Unwetter in Kärnten: "Wir brauchen eine barrierefreie Wohnung für unsere Tochter"

Unter den Unwetteropfern im Gegendtal findet sich auch Fritz Hanze mit seiner Familie. Seine schwer gehbehinderte Tochter konnte in letzter Sekunde gerettet werden. Jetzt wird eine barrierefreie Übergangswohnung für sie gesucht.

Fritz Hanze vor seinem Haus © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Infektionsgefahr, Duschen gesperrt: Wird am LKH Graz Keimbefall vertuscht?

Seit Tagen sind in Dutzend Zimmern auf der Hämatologie am LKH Graz die Duschen gesperrt. Die Kages dementiert. Und liefert widersprüchliche Erklärungen. Was steckt dahinter?

Sarah Zadrazil: "Wir haben uns vorgenommen, alles zu geben. Und das haben wir gemacht"

Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil wird noch lange an diese Auftakt-Partie bei der Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England zurückdenken - auch wenn es eine 0:1-Niederlage gegen England setzte. Und die entscheidenden Spiele kommen erst. (Kleine Zeitung PLUS)

Hier finden Sie auf einen Blick während der Euro immer alle aktuellen Informationen, Ergebnisse und Interviews.

Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil © APA/GEORG HOCHMUTH

Gartlehner: "Man muss nicht wieder Maßnahmen über die gesamte Bevölkerung verhängen“

Als Epidemiologe vermisst Gerald Gartlehner ein Ziel, das die Regierung umsetzen bzw. erreichen möchte. Er plädiert dafür, den Covid-Krisenmodus zu beenden und stattdessen zielgerichtete Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen umzusetzen. Lesen Sie hier das Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Behörden in Donezk rufen Bevölkerung zur Flucht auf

In der Ostukraine hat sich nach dem weitgehenden Rückzug des ukrainischen Militärs aus dem Gebiet Luhansk der Schwerpunkt der Kämpfe ins benachbarte Gebiet Donez verlagert. Die Behörden in der Region riefendie Zivilbevölkerung zur Flucht auf. Wir informieren Sie im Ukraine-Ticker über die aktuellen Ereignisse.

Wildtiere in der Sommerhitze: So kann man helfen

Hohe Temperaturen im Sommer stressen nicht nur den menschlichen Körper. Auch Wildtiere leiden. So kannst du sie unterstützen. Lesen Sie mehr dazu und zu vielen weiteren interessanten Themen in der Kleinen Kinderzeitung.

Igel sind an Hitzetagen dankbar für ungefährliche Wasserstellen © Adobe Stock

Helmut Marko: "Wir wollen ihn nicht bevorzugen, aber ein optimaler Max ist so viel wert"

Warum Helmut Marko der Zukunft des GP von Österreich gelassen entgegensieht, aber nahende Probleme mit der Budgetobergrenze für die Teams ortet. Lesen Sie hier das Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Elon Musk hat heimlich Zwillinge mit einer seiner Top-Managerinnen

Der Tesla-Chef soll schon im vergangenen November erneut Vater von Zwillingen geworden sein. Die Mutter ist offenbar Direktorin in einem seiner Unternehmen. Lesen Sie hier mehr.

Lese-Empfehlung des Tages

Wenn der Zigarettenrauch des Nachbarn bzw. der Nachbarin ins gut gelüftete Schlafzimmer zieht oder den eigenen Balkon einnebelt, kann es rasch zu Konflikten kommen. Lesen sie hier, wie viel "gute Luft" das Gesetz Nichtrauchern daheim zusichert und zu welchen Zeiten das Rauchen zu unterlassen ist, sollte es zu Belästigung kommen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.

