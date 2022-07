Eine der Fragen, die Ombudsredaktion der Kleinen Zeitung in den Sommermonaten besonders oft gestellt bekommt, ist jene, wieweit man Nachbarn das Rauchen auf den Balkonen untersagen kann. Wer will schon den Qualm des Nachbarn im Wohnraum haben, wenn er am kühlen Abend endlich die Fenster zum Durchlüften öffnen kann und wer hat schon Freude, wenn es am Balkon nicht nach dem eigenen Lavendel, sondern nach den Zigaretten des Nachbarn riecht?