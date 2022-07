Als „Meilenstein“ werden politische Vorhaben – vor allem von ihren Erfindern – häufig bezeichnet. In der Realität entpuppen sie sich aber häufig als einfache Straßenpfosten. Das Pflegepaket, das heute im Nationalrat beschlossen wird, erntete viel Lob. Schon allein die Tatsache, dass nach Jahren endlich Verbesserungen auf dem Pflegesektor kommen, wird von Trägervereinen und Pflegeorganisationen gefeiert. Es gibt aber auch Kritikpunkte. Einer davon war die kurze Begutachtungsfrist. Nach der Präsentation des Pakets im Mai waren nur drei Wochen Zeit, um Stellungnahmen einzubringen.

Gefruchtet haben sie trotzdem: Ein Kernstück ist die Gehaltssteigerung für Pflegeberufe, geregelt über einen Bonus, der aufs Jahr gerechnet etwa ein Monatsgehalt mehr bedeutet. Dessen Bezugskreis wurde noch einen Tag vor Beschluss erweitert: Nicht nur Pflegefachkräfte sondern auch Heimhilfen und Behindertenbetreuerinnen werden ihn bekommen. Damit reagierte die Regierung auf Kritik von Pflegeorganisationen, Gewerkschaft, Sozialversicherungsdachverband und einigen Bundesländern. Statt wie geplant 520 zahlt der Bund nun 570 Millionen Euro dafür aus.

„Ein guter Befund…. „ sagt Walter Marschitz von der Sozialwirtschaft Österreich, dem Verband der Sozial- und Gesundheitsunternehmen.

Kritik kommt auch von der Opposition. Die SPÖ will Pflegeberufe in die Schwerstarbeitspension aufnehmen. Die FPÖ urgiert einen Rechtsanspruch auf Übergangspflege. Und die Neos wollen eine umfassende Kostenanalyse, um den Finanzbedarf besser planen zu können.

Befristete Gehaltserhöhung

Als Kritikpunkt bleibt die Befristung des Gehaltsbonuses. Sie biete zu wenig Anreiz, in den Pflegeberuf einzusteigen, warnt die Volkshilfe. "Wir würden uns über Klarstellungen, auch der Bundesländer, freuen, um echte Gehaltserhöhungen vornehmen zu können", so Direktor Erich Fenninger.

Mehr Menschen für den Job zu gewinnen, ist erklärtes Ziel der Reform. So wird es schon während der Pflegeausbildung einen Zuschuss von 600 Euro geben. Wer um- oder wiedereinsteigt soll 1.400 Euro bekommen, und zwar schon ab Anfang 2023. Pflegepersonal ab 43 Jahre bekommt außerdem eine Extra-Urlaubswoche.

Für betroffene Familien gibt es jedenfalls Verbesserungen: Der Zuschlag zum Pflegegeld für Erwachsene mit schwerer Behinderung wird auf 45 Stunden erhöht. Die erhöhte Familienbeihilfe für behinderte Kinder wird nicht mehr auf das Pflegegeld angerechnet. Und wer eine nahe Angehörige zu Hause pflegt und deshalb seinen Job aufgegeben hat, erhält ab nächsten Jahr einen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr. Allerdings nur, wenn man als pflegender Angehöriger versichert ist oder das Familienmitglied zumindest Pflegestufe vier hat. Das macht den Bezieherkreis klein: Nur 24.000 von rund 950.000 pflegenden Angehörigen erfüllen die Kriterien.

Viel mehr Menschen in häuslicher Pflege

Dabei ist der Bedarf an häuslicher Pflege viel größer, als gemeinhin angenommen wird. Das ergab eine aktuelle Wifo-Gallup-Analyse, der zufolge die Mehrheit denkt, rund 50 Prozent der Pflegebedürftigen würden in Einrichtungen betreut. Tatsächlich sind es aber nur 21 Prozent – 70 Prozent der Menschen wird zu Hause gepflegt.

Das führt zum größten Manko es aktuellen Pflegepaketes: Das große Feld der 24-Stunden-Betreuung wurde gar nicht angegriffen. Dabei gibt es auch in diesem Bereich ein massives Personalproblem. Seit 2007 gibt es dafür eine Förderung von 550 Euro im Monat. Das müsse erhöht werden, auf mindestens 700 Euro, fordert die Wirtschaftskammer. Viele 24-Stunden-Pflegerinnen aus dem Ausland haben weite Anfahrtsstrecken, die Teuerung bringe auch sie an die Grenze, die Gewerkschaft fordert daher Fahrtkostenzuschüsse. Die Slowakin Bibiana Kudzinova, die in der Wirtschaftskammer die 24-Stunden-Betreuerinnen vertritt, sagt: „Wir können uns nicht mehr leisten, für ein Honorar zu arbeiten, das sich seit 15 Jahren nicht verändert hat.“

An diesem Bereich, versichert die Regierung, soll im Herbst weitergearbeitet werden.