Spitäler in Not

Steirische Intensivpatienten mussten nach Kärnten geflogen werden

Spitäler in Personalnot: Steirische Intensivpatienten wurden per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Patientenobfrau spricht von Fehlern in der Vergangenheit: „Vorletzte Eskalationsstufe.“