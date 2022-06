Mahlzeit! Ich hoffe, Sie hatten ein erholsames Wochenende. Hier kommt der Nachrichtenüberblick zu Mittag: Das niederländische Königpaar kommt heute für eine dreitägige Visite nach Österreich, die G7 in Elmau verhängen neue Sanktionen gegen Putin - am Rande wurde über seinen Dresscode gewitzelt -, Prinz Charles soll Millionen an Bargeldspenden in Koffern und Taschen entgegengenommen haben - und wir haben die besten Fotos vom Donauinselfestival in Wien:

Sieben gegen Putin und China

Der G7-Gipfel im bayerischen Elmau bringt ein erstes Ergebnis: eine Investitionsoffensive im globalen Süden. Von der Leyen sprach sich gegen einen Boykott des G20-Gipfels mit Putin aus. Mehr dazu hier.

Das niederländische Königspaar kommt heute auf Visite nach Österreich

Wil­lem-Alex­an­der und Gat­tin Máxima weilen von heute bis Mittwoch auf Staats­be­such in Ös­ter­reich. Das Pro­to­koll.

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima trifft heute für eine dreitägige Visite in Österreich ein. © APA/MICHAEL GRUBER

Ende der Eiszeit: Sobotka trifft heute Erdogan

Tauwetter zwischen Österreich und der Türkei: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka trifft im Rahmen seines zweitägigen Türkei-Besuchs heute den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Mehr dazu hier.

MFG-Vorsitzender Brunner kandidiert als Bundespräsident

Der Vorsitzende der impfkritischen Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte), Michael Brunner, tritt zur Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober an. Sein erklärtes Ziel ist, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen. So will er das bewerkstelligen.

Prinz Charles: Millionenschwere Spenden in Koffer und Taschen

Millionenschwere Bargeldspenden - verstaut in einem Koffer und mehreren Taschen - soll Thronfolger Prinz Charles einem Medienbericht zufolge vor einigen Jahren aus Katar zugunsten seiner Stiftung entgegengenommen haben. Hier geht es zum Artikel.

Heißes Finale: Das war das Donauinselfest 2022

Am Sonntag ist das Donauinselfest in ein heißes Finale übergegangen - im wahrsten Sinne des Wortes. Gut 2,5 Millionen Besucher feierten bei hochsommerlichen Temperaturen. Mehr dazu hier.

30-Grad-plus-Tage: So schön beginnt die Arbeitswoche für die Steirer

Am Sonntagnachmittag war es in Murau wärmer als in Madrid. Am Montag wird es in der Steiermark bei bis zu 34 Grad Celsius richtig heiß. Die Gewittergefahr steigt von Dienstag an in der Obersteiermark. Alles zu den Temperaturen. (Kleine Zeitung PLUS)

Hämische Hacker: "Sie befinden sich in einer traurigen Situation"

Die Bande, die das Land Kärnten erpresst, veröffentlichte die Abfrage gestohlener Daten nun erstmals auf einer für jedermann zugänglichen Webseite. Bisher beschränkte man die Veröffentlichungen auf das Darknet.

Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan: Sprachgewaltig und dennoch sprachlos

Eine Frau vor vier Männern: Die slowenische Autorin Ana Marwan erhielt den 46. Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie überzeugte mit einem präzisen, sinnlichen Text über das einsame Ringen um eine Entscheidung. Die Nachlese zum Wettbewerb. (Kleine Zeitung PLUS)

Ana Marwan erlas sich den diesjährigen Sieg im Bachmann-Wettbewerb © APA/GERT EGGENBERGER

Kirchberger verpasste Sprung in 23-Frauen-ÖFB-Kader für EM

Bereits am Sonntag nach dem 1:0-Erfolg gegen Belgien im letzten Testspiel vor der Frauen-Europameisterschaft hat Irene Fuhrmann der UEFA das finale 23-Kopf-Aufgebot übermittelt, heute ab 11 Uhr gab die Teamchefin den Kader der Öffentlichkeit bekannt. Lesen Sie hier, wer mitspielen darf.

Warum Frauen keine schlechten Mütter sind, wenn sie ihr Baby nicht stillen

Der psychische Druck, der auf jungen Müttern lastet, kann enorm sein. Ungebetene Ratschläge, wie gut sie auch gemeint sein mögen, können zudem verunsichern, erzählt Hebamme und Stillberaterin Christina Kulle im "Ist das gesund"-Podcast.

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Agrana-Chef Mühleisen: "Die Preise werden noch weiter steigen"

Vor einem Jahr übernahm Markus Mühleisen die Leitung der Agrana. Mit Standorten in der Ukraine und Russland und hohem Gasbedarf warten große Herausforderungen. Ein Interview von Roman Vilgut. (Kleine Zeitung PLUS)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Montag - und kommen Sie gut gekühlt durch die Woche!

