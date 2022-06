Bereits am Sonntag nach dem 1:0-Erfolg gegen Belgien im letzten Testspiel vor der Frauen-Europameisterschaft hat Irene Fuhrmann der UEFA das finale 23-Kopf-Aufgebot übermittelt, heute ab 11 Uhr gibt die Teamchefin den Kader der Öffentlichkeit bekannt. Aus den vorläufig 28 Spielerinnen (siehe Diashow) sind fünf bei der Endrunde nicht dabei.

Am 6. Juli wird es für die ÖFB-Damen, die in der Vorbereitung noch gegen Vize-Europameister Dänemark verloren (1:2) und gegen Montenegro gewonnen (4:0) hatten, ernst. Zum Auftaktspiel geht es gegen Gastgeber England vor rund 75.000 Fans im Old Trafford, die weiteren Gruppengegner sind Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).