30-Grad-plus-Tage: So schön beginnt die Arbeitswoche für die Steirer

Am Sonntagnachmittag war es in Murau wärmer als in Madrid. Am Montag wird es in der Steiermark bei bis zu 34 Grad Celsius richtig heiß. Die Gewittergefahr steigt von Dienstag an in der Obersteiermark.