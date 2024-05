Superreiche zu besteuern, ist weltweit ein Thema. „Attac“ schlägt für Österreich jetzt ein Stufenmodell ab fünf Millionen Euro vor.

Israels Streitkräfte haben vor einer weiteren Offensive gegen die Hamas mit einer Evakuierung der Grenzstadt im Süden des Gazastreifens begonnen. Gründe für den geplanten Militäreinsatz seien laut israelischem Verteidigungsminister gescheiterte Verhandlungen über Waffenruhe und Geisel-Deal.

Der russische Präsident kündigte eine Militärübung zum Einsatz taktischer Atomwaffen an. Diese soll in der Nähe der Ukraine stattfinden.

Umgesägte Stämme in ganz Österreich sorgen für Ärger. In Tirol wurde hingegen ein Kind beim Maibaumaufstellen schwer verletzt.

Damit war vor diesem Formel 1-Rennen nicht zu rechnen: Der Brite Lando Norris beendete die Dominanz von Max Verastappen und holte sich den lang ersehnten und heiß erwarteten ersten Sieg seiner Karriere – vor dem Dreifachweltmeister.

Soll die A 9 südlich von Graz dreispurig werden? Die überwiegende Mehrheit der Steirer sagt in einer Exklusivumfrage für die Kleine Zeitung „Ja“.

Nach dem Vorfall mit einer Kärntner Lehrerin, die Volksschulkinder gequält und beleidigt haben soll und entlassen wurde, gehen die Wogen unter unseren Lesern hoch. Diskutieren Sie mit!

An diesem Montag ist es ein Jahr her, dass König Charles III. in einer pompösen Zeremonie gekrönt wurde – sein Enkel Prinz Archie feiert am selben Tag seinen fünften Geburtstag.

Meine heutige Empfehlung: Die Welt blickt diese Woche nach Malmö

Zum 68. Mal geht ab morgen mit drei Live-Shows aus Schweden der Eurovision Song Contest über die Bühne. 2025 könnte er in Zürich oder Zagreb vor bis zu 180 Millionen Zuschauern über die Bühne gehen.

Österreichs heurige Vertreterin Kaleen und Jubilarin Conchita Wurst (Triumph vor zehn Jahren) trafen sich in Malmö © ORF/ Roman Zach-Kiesling

Kommen Sie gut durch den Tag!