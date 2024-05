Die Evakuierungen konzentrierten sich auf Randbezirke von Rafah, von denen aus die Menschen in Zeltstädte in den nahe gelegenen Städten Khan Younis und Al Muwassi gebracht werden sollten, berichtete das israelische Armeeradio am Montag. Das Militär bestätigte zunächst nicht.

Sieben Monate nach Beginn seiner Offensive gegen die Hamas sind nach israelischen Angaben Tausende von Kämpfern der islamistischen Palästinensergruppe Hamas in Rafah verschanzt. Gleichzeitig haben mehr als eine Million vertriebene Palästinenser in Rafah Zuflucht gefunden.