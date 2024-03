Verherrender Unfall in den USA: Ein Containerschiff ist in die Francis Scott Key Bridge in Baltimore gekracht. Die Brücke ist daraufhin eingestürzt. Rettungsarbeiten sind in vollem Gange, bis zu 20 Menschen werden im Wasser vermutet. Hier lesen Sie alle Details.

Bruckenberger, Waldner, Prokop: „Ja, wir erfinden Hans Bürger noch einmal neu“

Gehaltslisten, Social-Media-Egos und Hans Bürger: Die drei neuen Chefredakteure des ORF sprachen im Interview mit meinem Kollegen Daniel Hadler über „abenteuerlichen“ Journalismus, Transparenz und Kernprojekte für 2024. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreichs Grenze zu Liechtenstein wird verschoben

Hintergrund der Maßnahme soll eine logischere Grenzziehung der rund 34 Kilometer langen Grenze zwischen Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein sein. Von den aktuell 20 Grenzpunkten bleiben nur drei übrig.

Auszug aus dem Begutachtungsentwurf: Österreich würde die orangefarbenen Flächen erhalten, Liechtenstein die blauen © Republik Österreich

Wiener Polizisten kamen mit Geschenksäcken aus russischer Botschaft

Die Landespolizeidirektion Wien sieht einen unerwünschten Eindruck gegeben und empfiehlt, die Annahme von Geschenken Russlands künftig zu verweigern. Alle Details hier.

Länderspiel gegen die Türkei: Echte Euro-Probe mit Alaba und Arnautovic

Türkische und österreichische Fans werden beim heutigen Testmatch des ÖFB-Teams einander die Waage halten. Alaba und Arnautovic drücken vor Ort die Daumen.

Vom Obdachlosen zum Millionär und wieder zurück: Die Geschichte von James Bowen

Sein Roman „Bob, der Streuner“ machte James Bowen kurzzeitig zu einem reichen Mann. Doch der Erfolg wehrte nur kurz. Alle Infos hier.

James Bowen und sein Kater Bob - ein Bild aus besseren Tagen © KK

Nach Unwetter: Adria-Strand in Friaul bleibt heuer zum Teil gesperrt

Ein schweres Unwetter im Herbst hat in Friaul-Julisch Venetien viele Baustellen aufgerissen. Von Lignano im Westen bis nach Muggia im Osten entstanden große Sachschäden. Zum Artikel.

Razzien bei US-Rapper Sean „Diddy“ Combs in Los Angeles und Miami

Der Musiker war in den vergangenen Monaten vermehrt mit Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert. Nun fanden Hausdurchsuchungen in Kalifornien und Florida statt.

Beliebtes Computerspiel „Sims“ wird verfilmt

Die „Sims“-Reihe gehörte zu den beliebtesten Videospielen der letzten Jahrzehnte. Jetzt soll die Lebenssimulation verfilmt werden - „Barbie“-Star Margot Robbie soll als Produzentin mit an Bord sein.

Meine Empfehlung: Gesund essen - Wie viele Eier sind eigentlich zu viele?

Die Frage zur Karwoche: Wie viele Eier kann man bedenkenlos essen, was ist dran am schlechten Ruf des Eis? Die Antworten der Ernährungsexpertin finden Sie hier.

