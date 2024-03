Sie sind am Dienstag zwar nicht mit von der Türkei-Partie, aber trotzdem dabei, sogar mittendrin. David Alaba und Marko Arnautovic werden im zweiten Testspiel des österrechischen Nationalteams in diesem Jahr die Daumen-Muskeln zum Drücken trainieren. Der Real-Legionär stieß schon am Sonntag aus Madrid zum Team, sein alter Kumpel folgte ihm am Montag aus Mailand nach. Die Chancen, dass die Reha-Patienten bei der Euro mitwirken können, sind unterschiedlicher Natur.