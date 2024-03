Für das „Goldene Quartier“, das Hotel Park Hyatt und das Gebäude des Verfassungsgerichtshofes in Wien sowie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck gibt es ein Angebot. Bau-Tycoon Stumpf, zweitreichster Österreicher hinter Mark Mateschitz, bietet 1 Milliarde Euro für das Immo-Paket der Signa. Alle Details lesen Sie hier.

Drei Tote nach schwerem Verkehrsunfall in Pöllau

Die Karwoche begann in der Steiermark mit einer Tragödie: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw wurden ein Ehepaar aus Wenigzell und ein Jugendlicher aus Miesenbach getötet. Zum Artikel.

Totalsperre der Südstrecke: Drei Wochen lang keine direkte Zugverbindung nach Wien

Von 6. bis 28. April müssen sich Fahrgäste zwischen Wien und Kärnten auf Schienenersatzverkehr einstellen. Zwischen Mürzzuschlag und Wiener Neustadt wird es wegen Sanierungsarbeiten eine Totalsperre geben. Alle Infos hier.

Russland zweifelt an IS als Drahtzieher von Terroranschlag in Moskau

Nach dem verheerenden Anschlag auf eine Konzerthalle mit mindestens 137 Toten und 182 Verletzten, äußert die russische Außenamtssprecherin nun öffentlich Bedenken an der Verantwortung der radikalen Miliz Islamischer Staat (IS) am Attentat. Nähere Details erfahren Sie hier.

Was Manuel Fellers neue Frisur mit seinem Karriereende zu tun hat

Nach seinem Erfolg im Slalom-Weltcup verabschiedete sich Manuel Feller von seiner Haarpracht. Beim nächsten Mal könnte es zum Karriereende so weit sein. Zum Artikel.

Bringt Trump heute das Geld auf oder droht die Pfändung?

Gut eine halbe Milliarde Dollar soll der Ex-Präsident an ein New Yorker Gericht zahlen. Die Diskussion darüber, wie viel Geld Trump wirklich hat, gibt es schon lange - nun aber geht es für ihn ans Eingemachte. Hier lesen Sie die Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Fürstin Charlènes glanzvolle Rückkehr auf den Bal de la Rose in Monaco

Zehn Jahre lang suchte man Charlène von Monaco auf dem High-Society-Event des Fürstentums vergeblich. Doch in diesem Jahr sorgte sie für eine Überraschung.

Das Fürstenpaar Charlène von Monaco und Albert II. strahlte beim traditionellen Rosenball in Monte Carlo um die Wette © IMAGO / Jean-charles Vinaj / Starface

Forscher entschlüsseln, was hinter schweren Covid-Verläufen steckt

Eine überschießende Immunantwort in der Lunge könnte der Schlüssel für schwere und tödliche Covid-19-Verläufe sein. Immunbotenstoff treibt Zellen in den „Selbstmord“.

Tarife, Gebühren, Förderungen - Was sich mit April alles ändert

Mit dem nahenden Monatswechsel kommen einige Änderungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten zu: Viele Handytarife steigen, einige Energietarife sinken und rund um die Elektromobilität stehen zahlreiche Neuerungen bei Förderungen an. Ein Überblick.

