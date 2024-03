Seit Anfang des Jahres 2020 sucht die medizinische Forschung nach jenen Faktoren, die bestimmen, wie schwer eine Covid-19-Erkrankung verläuft. Jetzt hat ein internationales Forscherteam mit Beteiligung aus Wien einen möglichen Kernpunkt für schwere Verläufe und Lungenschäden ausfindig gemacht: den Immunbotenstoff Fas-Ligand. FasL auf Immunzellen treibt Zellen der Lunge in den Selbstmord.

„Die dysregulierte Immunantwort und die Entzündungsmechanismen, die zu schweren Covid-19-Krankheitsverläufen führen, werden noch immer nicht komplett verstanden. Vor kurzem haben wir fehlgeleiteten, durch Liganden verursachten Zelltod als Ursache für tödlich endende Entzündungen identifiziert. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass dieser Prozess auch die krankhafte Entzündung und das Lungenversagen nach einer SARS-CoV-2-Infektion verursachen oder dazu beitragen könnte“, schrieben jetzt Marie-Christine Albert (Universität Köln) und ihre Co-Autoren, unter ihnen Roman Reindl-Schwaighofer von der MedUni Wien in „Cell Death & Differentiation“.

Überschießende Immunantwort als Schlüssel

Zunächst entwickelten die Wissenschafter ein neues Tiermodell (MA20) mit Mäusen, an dem die wichtigen Krankheitsabläufe von Covid-19 nachverfolgt werden konnten. In Serienexperimenten mit 20 Infektionen von jeweils immer neuen Tieren wurde ein Virus gezüchtet, das bei den Tieren schwere bis tödliche Krankheitsverläufe verursachte.

Die Wissenschafter blockierten bei mit SARS-CoV-2 infizierten Mäusen FasL. Das Ergebnis: Diese Behandlung erhöhte die Lebensrate der Tiere dramatisch, bei älteren Mäusen zum Beispiel von 40 auf 90 Prozent. „Die therapeutische Blockade von FasL verringert den Zelltod und die Entzündung in den Lungen von mit MA20 infizierten Mäusen“, stellten die Wissenschafter fest. Offenbar sind Immunzellen mit einer besonders starken Produktion von Fas-Liganden für die oft tödlichen Lungenkomplikationen im Rahmen von Covid-19-Erkrankungen verantwortlich.

Der Clou, so die Autoren der Studie: „FasL ist auch verstärkt vorhanden in Lungen-Flüssigkeit von Covid-19-Patienten in einem kritischen Krankheitsstadium. Insgesamt identifizieren die Forschungsresultate FasL als bestimmenden Faktor der krankmachenden Immunantwort, welche die Schwere und die Sterblichkeit von Covid-19 verursacht.“ Das bedeutet: Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung könnten von einer Blockade von FasL als Behandlung profitieren.