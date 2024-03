Keine guten Nachrichten gibt es am Montag aus dem Klinikum Klagenfurt. Jener 29-jährige Steirer, der im Zuge eines Streits Samstagabend vor einem Gastlokal in St. Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, eine Treppe hinunterstürzte, ist nach wie vor in kritischem Zustand. Der junge Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum eingeliefert, dort liegt er auf der Intensivstation.

Der 29-Jährige war vor dem Lokal Samstagabend mit einem 25-Jährigen aneinander geraten. Im Gerangel stieß der 25-Jährige den 29-Jährigen von sich weg, dieser stürzte über die Stiege und blieb bewusstlos liegen. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Gegen den 25-Jährigen wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.