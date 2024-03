Ein Streit eskalierte am Samstagabend vor einem Gastlokal in St. Georgen am Kreischberg im Bezirk Murau. Zwei Männer waren vermutlich wegen der Durchsetzung des Hausrechtes aneinander geraten und wurden handgreiflich. Im Gerangel stieß der 25-Jährige daraufhin den 29-Jährigen von sich weg, dieser stürzte in weiterer Folge über eine Stiege zu Boden. Dort blieb der junge Mann bewusstlos liegen.

Anwesende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann wurde vom Roten Kreuz ins LKH nach Klagenfurt gebracht, der Zustand des 29-Jährigen ist lebensbedrohlich, wie die Ärzte mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Leoben ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung.