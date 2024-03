Sieben von 13 Nominierungen konnte Christopher Nolans Biopic über den Vater der Atombombe in Preise ummünzen. „Oppenheimer“ wurde u.a. als bester Film, für die beste Regie, den besten Haupt- und Nebendarsteller geehrt. Hier geht‘s zum gesamten Überblick.

Wie viel Nato darf es für die Schweden sein?

Schweden feiert am Montag-Mittag in Brüssel seinen Beitritt zur Nato. Auslöser war Russlands Angriff auf die Ukraine. In Stockholm muss man erst hineinfinden in die neue Rolle. Lesen Sie hier die Analyse von unserem Korrespondenten Jens Mattern. (Kleine Zeitung PLUS)

Spion oder Opfer einer Intrige? Auf den Spuren des geheimnisvollen Herrn Ott

Egisto Ott (61) aus Paternion in Kärnten gilt als eine zentrale Figur im Spionageskandal um Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek. Völlig zu Unrecht, sagt sein Anwalt. Mein Kollege Jochen Habich hat die spannende Geschichte recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

Streik bei der Deutschen Bahn: Was das für Österreich bedeutet

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen streikt die Belegschaft der Deutschen Bahn. Auch Österreichs Bahnverkehr bekommt die Auswirkungen teilweise zu spüren. Was Fahrgäste beachten müssen, erfahren Sie hier.

14 Volksbegehren können ab heute unterzeichnet werden

Von der Neutralität bis zum Wissenstest für Regierungsmitglieder und der täglichen Turnstunde: Die Eintragungsfrist für gleich 14 Volksbegehren startet heute und läuft bis zum 18. März. Hier lesen Sie die Details.

Erstes offizielles Bild von Kate nach OP steht unter Manipulationsverdacht

Nachdem am Sonntag erstmals ein Bild von Prinzessin Kate veröffentlicht wurde, atmeten die Royal-Fans auf. Doch nun werden Manipulationsvorwürfe laut, den Monarchen droht ein PR-Desaster. Was mit dem Bild nicht stimmen soll, lesen Sie hier.

Darum zählt Mikaela Shiffrins Comeback bereits für die nächste Saison

Mit ihrem 96. Weltcupsieg im Slalom von Åre ist Mikaela Shiffrin fulminant in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. Die US-Amerikanerin versetzte auch die Konkurrenz ins Staunen. Lesen Sie hier die Details!

Meine Empfehlung: Fastentagebuch von Felizitas Steiner: Wie es mir nach vier Wochen ohne Kaffee geht

In der Fastenzeit stellt sich unsere Redakteurin Felizitas Steiner einer großen Herausforderung und verzichtet 40 Tage lang auf ihren geliebten Kaffee. Ihre Erfahrungen teilt sie im Fastentagebuch. Hier ein Video-Update:

