Unbestimmten Grades verletzt wurde eine Frau (21), die am Sonntagabend in Klagenfurt von einem Pkw erfasst wurde. Ein Bosnier war mit seinem Pkw in der Florian-Gröger-Straße unterwegs. Gegenüber der Polizei gibt er an, dass eine dunkel gekleidete Frau gegen 20.30 Uhr plötzlich die Fahrbahn betreten habe, um diese zu überqueren. Er habe nicht mehr anhalten können.

Es kam zur Kollision und die Frau wurde über die Motorhaube und Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die 21-Jährige ins Klinikum Klagenfurt. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.