Ein 27-jähriger Mann aus Klagenfurt attackierte am Samstag gegen Mittag um 11.10 Uhr einen 52-jährigen Klagenfurter in dessen Wohnung in Klagenfurt aus bisher nicht geklärter Ursache. Es schlug ihn mit den Fäusten zu Boden, trat mit den Füßen gegen dessen Kopf und fügte ihm mit einem Messer oberflächliche Schnittwunden am Rücken zu. Anschließend ließ er ihn mit schweren Kopfverletzungen in der Wohnung zurück.

Im Stiegenhaus griff er wahllos und absichtlich einen zehnjährigen Buben und dessen Mutter verbal und auch körperlich ab. Glücklicherweise erlitten beide keine Verletzungen. Der 27-Jährige beschädigte zudem beim Verlassen die Eingangstür des Mehrparteienwohnhauses.

Auf der Straße wurde der Mann von Polizeibeamten festgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht und wurde in die Justizvollzugsanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.