Am Landesgericht Innsbruck wird heute nach dem Antrag René Benkos das Insolvenzverfahren eröffnet. Zur Überraschung der Kreditschützer stellte Benko den Antrag auf ein Konkursverfahren – und nicht auf ein Sanierungsverfahren. Wir berichten aktuell für Sie.

Tursky tritt als Staatssekretär zurück, Plakolm übernimmt

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky will sich ganz auf die Bürgermeisterkandidatur in Innsbruck konzentrieren. Seine Agenden sollen an Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) gehen. Mehr dazu hier.

Ein agiler Präsident verweist auf seine Erfolge

In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden Israel davor gewarnt, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als „Druckmittel“ zu nutzen. Wladimir Putin will er nach Russlands Überfall auf die Ukraine weiter die Stirn bieten. Unsere Korrespondentin Eva Schweitzer berichtet aus Washington.

MH370 - Rätsel um verschwundenes Flugzeug seit zehn Jahren ungeklärt

Bisher bleibt das Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking am 8. März 2014 ein Rätsel. Zum zehnten Jahrestag des Mysteriums gibt es nun wieder einen Hoffnungsschimmer, Gewissheit zu bekommen.

„Das Foul war brutal“: Fußballer klagte Gegner auf 20.000 Euro

Gerichtsprozess wurde am Fußballplatz ausgetragen. Gefoulter Spieler erlitt einen Unterschenkelbruch und hatte Stoppel-Abdrücke am Bein. Nun will er Schmerzensgeld. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Belgisches Ski-Ass teilt nach Absage in Kranjska Gora aus: „Es ist ein Witz“

Nach der Absage des Slaloms in Kranjska Gora teilte das belgische Ski-Ass Armand Marchant heftig gegen die FIS aus. Die Situation sei „ein Witz“.

Helen Mirren wird zur Barbie

Meine Empfehlung: Das sind die schönsten Nachtzugstrecken in Europa

Streiks hin, Sitzplatzchaos her – der Nachtzug feiert bei Reisenden eine Renaissance. Lonely Planet hat die schönsten Strecken Europas gewählt. Zu den Top Ten.