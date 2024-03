Temperaturen im zweistelligen Bereich wurden am Donnerstag zu Mittag in Klagenfurt und in den Bezirken Hermagor und St. Veit gemessen. Bei diesen Werten ist es kaum zu glauben, dass der Winter noch ein Gastspiel geben wird.

Während es in Osttirol am Donnerstagabend noch trocken bleibt, entstehen in Kärnten zunehmend Quellwolken und speziell in Unterkärnten wird es regnen. Schnee fällt bis etwa 1000 Meter herab. „Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000 Meter. Speziell an der Grenze zu Italien, im Drau- und im Gurktal wird es schneien. Die Schneefälle dürften aber nicht ergiebig sein“, sagt Michel Salmi, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Es wird auch spürbar kälter, in Osttirol erreichen die Tiefstwerte minus 6 Grad, in Kärnten plus 3 Grad. Auf 2000 Meter werden minus 7 Grad vorhergesagt.

Starke Niederschläge

Wer am Wochenende die Ski anschnallen will, wird mit dem Wetter keine Freude haben: Es bleibt trüb, in den südlichen Regionen wird es regnen, Schnee fällt bis auf 1000 Meter herab. „Am Sonntag ist sogar mit starken Niederschlägen zu rechnen“, so Salmi.

In der nächsten Woche bleibt das Wetter wechselhaft, nachmittags steigen die Chancen auf sonnige Auflockerungen. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 12 Grad.