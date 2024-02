Es zieht sich durch alle Kärntner Messstationen, egal ob in Tal- oder Berglagen: Kärnten erlebt den wärmsten Februar seit Messbeginn im Jahr 1869. „Wir liegen in diesem Monat zwischen vier und sechs Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020“, sagt Andreas Mansberger, Meteorologe vom Wetterdienst GeoSphere Austria. Die kommenden Februartage mit zweistelligen Werten am Mittwoch und Donnerstag werden diese Zahlen eher noch nach oben korrigieren.