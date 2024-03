Einen Mann zu fragen, was er sich dabei gedacht hat, als er sich heute angezogen hat oder warum er die Karenz nicht in Anspruch genommen hat, kommt selten vor. Frauen hingegen stellt man oft diese Fragen. Besonders in der Öffentlichkeit werden Sportlerinnen oder Promis zuerst gefragt, wie sie sich die Haare gemacht haben, bevor es um ihre Leistung oder ihren Erfolg geht.

Wie würden Männer reagieren, wenn man den Spieß umdrehen würde? Wir haben uns dasselbe gefragt und die Männer unserer (Chef-)Redaktion vor die Kamera gesetzt. Ohne sie darauf vorzubereiten, was gleich auf sie zukommt.

Hier das Ergebnis

Inspiriert ist das Video im weiten Sinne vom Podcast „Frauenfragen“ von Mari Lang.