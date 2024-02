Eine Kaltfront aus dem Westen bringt ab Freitag starken Niederschlag. Für Osttirol und Teile Kärntens hat die GeoSphere Austria die zweithöchste Wetterwarnung ausgesprochen. Besonders das Nassfeld darf sich viel Schnee erwarten. Lesen Sie mehr.

Auch in Teilen der Steiermark feiert der Winter nach milden Tagen ein ganz kurzes Comeback. Die Skigebiete in der westlichen Obersteiermark dürfen sich über bis zu 40 Zentimeter Neuschnee freuen. Im Süden und Osten der Steiermark ist fast nichts zu spüren. Zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Warum die Sparzinsen jetzt wieder sinken

Es gilt als fix, dass die Leitzinsen 2024 sinken werden. Die Prognose drückt bereits die Sparzinsen bei Neuveranlagungen, bestätigt ein Rundruf bei heimischen Banken. Kurioserweise, wenn man Geld länger bindet. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

So stemmt sich die Branche gegen die Gastro-Misere

Personalmangel, hohe Energie- und Rohstoffkosten und sparende Gäste: 16 Gastro-Betriebe schlitterten heuer schon in die Insolvenz. Hoffnungsschimmer keimt in der Weststeiermark. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Der SK Sturm bleibt seiner Identität auch in Bratislava treu

Mit einem 4:1-Vorsprung geht der SK Sturm heute (21 Uhr) ins Rückspiel des Play-offs in der Conference League bei Slovan Bratislava. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Polizei entdeckte Leiche in Wiener Wohnung

In einer Wohnung in Ottakring wurde eine männliche Leiche gefunden. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus. Eine Obduktion wurde angeordnet. Mehr dazu hier.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: „Wir kämpfen für euch“

Seit vergangenem Jahr bittet die Ukraine um Taurus-Raketen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zögert weiter. Heute soll im Bundestag über die Lieferung weitreichender Waffensysteme beraten werden. Mehr dazu hier.

Tote und Verletzte bei Anschlag nahe Jerusalem

Die Attentäter stiegen auf der Autobahn aus ihren Fahrzeugen aus und begannen, auf die Menschen in ihren Autos zu schießen. In der Nacht auf Donnerstag gab es zudem Angriffe auf Rafah. Lesen Sie mehr.

König Charles nimmt erstmals nach Krebsdiagnose wieder offizielle Termine wahr

Nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat König Charles aus aller Welt Genesungswünsche erhalten. Bei seinem ersten offiziellen Auftritt bedankte sich der Monarch. Hier lesen Sie mehr.

King Charles traf dem Premierminister © IMAGO / Pool / I-images

„Die E-Zigarette verlängert nur die Sucht“

Eine aktuelle Studie behauptet, dass E-Zigaretten beim Rauchstopp helfen. Mediziner und Suchtexperten sehen viele Schwächen in der Untersuchung und üben Kritik. Mehr dazu hier.

Hader-Film, ein Oscar-Kandidat und welche Filme sich (nicht) lohnen

Die Doku „Olfas Töchter“, Josef Haders Zweitling „Andrea lässt sich scheiden“, Radu Judes neuester Film und die Doku „Holy Shit“ laufen diese Woche in den Kinos an. Ein Überblick.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!