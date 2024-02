Zugang zu Alkohol und zu einem spitzen Jausenmesser hatte offenbar ein Häftling (29), als er am 28. Juni 2022 in einer Zelle der Justizanstalt Klagenfurt mit zwei Mithäftlingen einen Streit begann, der sich gefährlich hochschaukelte. Der 29-Jährige stand dabei zwischen zwei Sesseln, auf denen die Opfer saßen. Plötzlich holte der an diesem Tag alkoholisierte Kärntner mit seiner Waffe aus, versetzte einem Zellengenossen (64) eine zwölf Zentimeter lange Schnittverletzung von der Augenbraue bis zum Ohr und zielte in der Folge mit dem Messer auf den Hals eines weiteren Häftlings (24) - um ihn „ausbluten“ zu lassen, wie er ankündigte. Lediglich einer geistesgegenwärtigen Abwehrbewegung des Opfers war es zu verdanken, dass der Täter mit dem Messer den Arm des 24-Jährigen erwischte, wo dieser eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde erlitt.