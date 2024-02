„Alles Walzer“ auf der großen Bühne der Republik: Heute Abend findet der 66. Opernball statt – seit Tagen laufen die Vorbereitungen in der Wiener Staatsoper. Prominente von Priscilla Presley bis Heino werden erwartet, auch Politiker nützen den Ball für den großen Auftritt.

Unsere Empfehlungen dazu:

Jänner war wärmster der Messgeschichte

Die globalen Temperaturen sind im Jänner 2024 höher als je zuvor in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das teilte der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union am Donnerstag mit. Ein weiterer Grund zur Besorgnis: Die Erderwärmung lag laut Copernicus in den letzten zwölf Monaten über 1,5 Grad. Mehr dazu hier.

Niederösterreich: Angeschossener Täter identifiziert

Nach dem Raubüberfall in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) in der Nacht auf Mittwoch steht die Identität des vom Hausbesitzer angeschossenen Täters fest. Die beiden Komplizen sind weiter flüchtig. Zum Artikel.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Industrie in Österreich schrumpft,aber Tourismus wächst

Die schwache Industriekonjunktur schlägt laut Wifo mittlerweile auch auf die Dienstleistungsbranchen durch. Betroffen sind unter anderem Transportwesen und Handel. Mehr dazu hier.

Steht Trump heute die nächste Schlappe vor Gericht bevor?

Oft ist Donald Trump siegreich – es gibt allerdings einen Bereich, wo der Ex-Präsident meist verliert: vor Gericht. Heute könnte der Supreme Court entscheiden, ob er noch einmal antreten darf. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Wahlen in Pakistan: Anschläge, Internet-Blackouts und Sorge um Einflussnahme

Rund 130 Millionen Menschen sind am Donnerstag wahlberechtigt. Bereits im Vorfeld zeigte sich allerdings, dass der Atommacht Pakistan ein spannungsgeladener Urnengang bevorsteht. Mehr dazu hier.

Mikaela Shiffrin: „Mein Knie hält der Belastung noch nicht stand“

Mikaela Shiffrin pausiert nach ihrem Sturz in der ersten Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo weiter. Die US-Amerikanerin fühlt sich für die Ski-Weltcup-Rennen am Wochenende in Soldeu noch nicht bereit. Mehr dazu hier.

Mikaela Shiffrin fühlt sich noch nicht hundertprozentig fit © KLZ / Fabrice Coffrini

Prinz William richtet sich mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit

Prinz William hat sich in einer emotionalen Rede für die öffentliche Unterstützung während Kates Krankenhausaufenthalt und der Krebsdiagnose von König Charles III. bedankt. Trotz der Umstände hatte er auch einen Scherz parat. Zum Artikel.

Gynäkologin: „Immer mehr Frauen wollen eine natürliche Geburt“

In Österreich kommen 30 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Doch der Trend geht in eine andere Richtung: Frauen wünschen sich eine natürliche Geburt. Für Frauenärztin Esther Ensat ist das der vorteilhafteste Weg für Mutter und Kind. Zum Artikel (Kleine Zeitung PLUS)

Welche Faktoren das Long-Covid-Risiko erhöhen

Mehrfachinfektionen spielen eine Rolle, sagt Arschang Valipour, der auch an einer Studie zum Long-Covid-Medikament BC 007 beteiligt ist. Mehr dazu hier.

Meine heutige Empfehlung: „Stillstand“ und welche Filme sich (nicht) lohnen

Ein Horror im Schwimmbecken, der nicht endet. Vom Horror einer Pandemie und die Neuauflage eines Filmklassikers: Das ist neu im Kino.

