Gynäkologin: „Immer mehr Frauen wollen eine natürliche Geburt“

Interview. In Österreich kommen 30 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Doch der Trend geht in eine andere Richtung: Frauen wünschen sich eine natürliche Geburt. Für Frauenärztin Esther Ensat ist das der vorteilhafteste Weg für Mutter und Kind.