Wer möchte nicht einmal seine Eltern als junge Menschen kennenlernen? Genau diese imaginäre Zeitreise macht Adam, als er sich von London aus in den Vorstadtzug setzt und das Haus seiner Kindheit aufsucht. Seine Vorgeschichte erzählt er uns nicht. Nur dass seine Eltern starben, als er 12 war. Vermutlich ist er nach langer Abwesenheit nach London zurückgekommen. Dort arbeitet er als Drehbuchautor und ist in einer Art Lockdown-Stimmung gefangen. Jedenfalls ist er dort einer der wenigen Bewohner seines neuen Apartment-Blocks. Einer der anderen ist der jüngere Harry, der ihn mit einer Flasche Whisky in der Hand zu mehr als einem nachbarschaftlichen Kennenlernen verführen will. Zwei einsame Seelen in der Nacht.