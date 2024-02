Die Wirtschaftsflaute in Österreich belastet auch weiterhin den Arbeitsmarkt und trifft die Bundesländer mit einem hohen Industrieanteil am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um acht Prozent mehr Personen ohne Job. Lesen Sie mehr.

Heutige Empfehlungen:

Showdown am Brüsseler Sondergipfel: Hart bleiben bis zuletzt

Erpressung, Hinterzimmerdeals und Milliardenpakete: Der heutige EU-Sondergipfel könnte einen Wendepunkt markieren. Es geht um die Hilfe für die Ukraine, das EU-Budget – und um den Streit um demokratisches Grundverständnis. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Aleksander Kilde: „Es ist noch nicht klar, ob ich wieder Ski fahren kann“

Norweger nach Sturz und OP: „Ich bin positiv, dass es wieder geht“. Freundin Mikaela Shiffrin und die Familie helfen dem 31-Jährigen im Alltag: „Im Moment ist sogar das Schlafen wegen der Schmerzen schwierig.“ Alles dazu lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Barbara Schett: „Gendern in der Sprache finde ich persönlich lächerlich“

Linz-Turnierbotschafterin Barbara Schett spricht über die Rolle der Frau in der Gesellschaft sowie Mütter und Zickenkrieg im Tennis. Zum Interview.

Barbara Schett © GEPA pictures

Britische Presse warnt vor Urlaub in Kroatien

Epidemiologen in Deutschland stellten Häufung von Darminfektionen nach Kroatien-Urlauben fest. Britische Medien warnen nun vor Parasiten in Istrien. Muss man im Sommerurlaub in Kroatien um seine Gesundheit fürchten?

Ein Todesopfer und drei Schwerverletzte bei Messerstecherei

Bei einer Messerstecherei im Salzburger Lehener Park, zu der Polizei und Rotes Kreuz am Mittwochabend ausrücken mussten, ist ein Mann ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt.

4,5 Prozent: Inflation sinkt auf niedrigsten Wert seit 2021

Die Teuerungsrate beträgt im Jänner laut Schnellschätzung 4,5 Prozent, der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Gegenüber Dezember 2023 sank das Preisniveau um 0,2 Prozent. Mehr dazu.

Haltung von XL Bullys in England ab sofort illegal

Seit Donnerstag ist es eine Straftat, die Tiere - eine Mischung aus American Pit Bull Terrier und American Staffordshire Terrier - ohne Genehmigung zu besitzen. Für Ausnahmen sind strikte Anforderungen zu erfüllen. Tierschützer protestieren. Mehr dazu.

Tierschützer kritisieren das Verbot | Tierschützer kritisieren das Verbot © APA/AFP

Von „One Direction“ zum globalen Superstar: Harry Styles wird 30

Der britische Popstar Harry Styles feierte im Alter von 16 Jahren mit der Boyband „One Direction“ erste Erfolge. Nach seinem Ausstieg wurde er als Solokünstler und Schauspieler erfolgreicher denn je. Zum Porträt.

Meine heutige Empfehlung: Bei Depressionen und Alzheimer - Das kann die Arzneipflanze des Jahres 2024

Safran ist die Arzneipflanze des Jahres: In Österreich gibt es aber kein zugelassenes Arzneimittel mit Safran. Wie der Wirkstoff trotzdem eingesetzt wird und was dabei zu beachten ist.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!