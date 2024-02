Viktor Orbán fühlt sich erpresst. Der ungarische Premier will „die Interessen seines Landes verteidigen“ und die „ideologische Kriegsführung der EU“ nicht zulassen. Doch über die Sache mit Henne und Ei braucht man in diesem Fall nicht lange nachzudenken, denn der Ausgangspunkt für die Misere ist klar auszumachen. Er liegt in Budapest.